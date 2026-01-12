logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Екс-коуч київського Динамо закликає росіян їхати на війну в Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Екс-коуч київського Динамо закликає росіян їхати на війну в Україну

Валерій Газаєв висловився у кращих традиціях російської пропаганди

12 січня 2026, 14:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Колишній головний тренер київського футбольного клубу "Динамо" Валерій Газаєв, який працював у команді в 2009-2010 роках, публічно закликав громадян Росії брати участь у війні проти України.

Екс-коуч київського Динамо закликає росіян їхати на війну в Україну

Валерій Газаєв. Фото: з відкритих джерел

Газаєв, який має російське громадянство, у своїй заяві використав риторику, характерну для офіційної пропаганди путінського режиму.

За його словами, у певні історичні періоди кожна держава нібито потребує, щоб громадяни "ставали на захист батьківщини".

"В історії життя будь-якої держави бувають періоди, коли потрібно стати на захист своєї батьківщини, свого народу, своєї сім’ї. Це має робити кожен громадянин. Ось це називається патріотизм і любов до Батьківщини", — заявив Валерій Газаєв.

Колишній тренер "Динамо" не уточнив, у якому саме форматі росіяни мають долучатися до бойових дій, однак його слова прозвучали як прямий заклик до участі у війні проти України.

Валерій Газаєв очолював київський клуб упродовж одного сезону, після чого залишив Україну. Після початку повномасштабного вторгнення РФ багато колишніх спортсменів і тренерів із Росії неодноразово виступали з публічними заявами на підтримку війни, повторюючи наративи кремлівської влади.

Заяви подібного характеру регулярно викликають резонанс, особливо з огляду на те, що частина їхніх авторів раніше працювала в українських спортивних клубах і структурах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Раді Федерації РФ блогерів на законодавчому рівні змусять розповсюджувати пропагандистську рекламу. Про це йдеться у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Законопроект передбачає обов'язкове розміщення реклами "традиційних цінностей", "патріотизму", "культури" тощо. на всіх великих інтернет-платформах обсягом не менше 5% від усієї реклами.

Крім того, розміщувати таку рекламу будуть зобов'язані всі власники великих публічних каналів та облікових записів у соцмережах.




Джерело: https://sport.ua/uk/news/829752-kolishniy-trener-dinamo-zaklikav-rosiyan-ihati-voyuvati-v-ukrainu
