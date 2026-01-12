Екс-коуч київського Динамо закликає росіян їхати на війну в Україну

Колишній головний тренер київського футбольного клубу "Динамо" Валерій Газаєв, який працював у команді в 2009-2010 роках, публічно закликав громадян Росії брати участь у війні проти України.

Валерій Газаєв. Фото: з відкритих джерел

Газаєв, який має російське громадянство, у своїй заяві використав риторику, характерну для офіційної пропаганди путінського режиму.

За його словами, у певні історичні періоди кожна держава нібито потребує, щоб громадяни "ставали на захист батьківщини".

"В історії життя будь-якої держави бувають періоди, коли потрібно стати на захист своєї батьківщини, свого народу, своєї сім’ї. Це має робити кожен громадянин. Ось це називається патріотизм і любов до Батьківщини", — заявив Валерій Газаєв.

Колишній тренер "Динамо" не уточнив, у якому саме форматі росіяни мають долучатися до бойових дій, однак його слова прозвучали як прямий заклик до участі у війні проти України.

Валерій Газаєв очолював київський клуб упродовж одного сезону, після чого залишив Україну. Після початку повномасштабного вторгнення РФ багато колишніх спортсменів і тренерів із Росії неодноразово виступали з публічними заявами на підтримку війни, повторюючи наративи кремлівської влади.

Заяви подібного характеру регулярно викликають резонанс, особливо з огляду на те, що частина їхніх авторів раніше працювала в українських спортивних клубах і структурах.

