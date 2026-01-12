Экс-коуч киевского Динамо призывает россиян ехать на войну в Украину

Рубрики
Кравцев Сергей
Бывший главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Валерий Газаев, работавший в команде в 2009-2010 годах, публично призвал граждан России участвовать в войне против Украины.
Валерий Газаев. Фото: из открытых источников
Газаев, владеющий российским гражданством, в своем заявлении использовал риторику, характерную для официальной пропаганды путинского режима.
По его словам, в определенные исторические периоды каждое государство якобы нуждается в том, чтобы граждане "становились на защиту родины".
Бывший тренер "Динамо" не уточнил, в каком формате россияне должны приобщаться к боевым действиям, однако его слова прозвучали как прямой призыв к участию в войне против Украины.
Валерий Газаев возглавлял киевский клуб в течение одного сезона, после чего покинул Украину. После начала полномасштабного вторжения РФ многие бывшие спортсмены и тренеры из России неоднократно выступали с публичными заявлениями в поддержку войны, повторяя нарративы кремлевских властей.
Заявления подобного характера регулярно вызывают резонанс, особенно учитывая, что часть их авторов раньше работала в украинских спортивных клубах и структурах.
