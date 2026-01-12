logo

Экс-коуч киевского Динамо призывает россиян ехать на войну в Украину
Экс-коуч киевского Динамо призывает россиян ехать на войну в Украину

Валерий Газаев высказался в лучших традициях российской пропаганды

12 января 2026, 14:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Валерий Газаев, работавший в команде в 2009-2010 годах, публично призвал граждан России участвовать в войне против Украины.

Экс-коуч киевского Динамо призывает россиян ехать на войну в Украину

Валерий Газаев. Фото: из открытых источников

Газаев, владеющий российским гражданством, в своем заявлении использовал риторику, характерную для официальной пропаганды путинского режима.

По его словам, в определенные исторические периоды каждое государство якобы нуждается в том, чтобы граждане "становились на защиту родины".

"В истории жизни любого государства бывают периоды, когда нужно встать на защиту своей родины, своего народа, своей семьи. Это должен делать каждый гражданин. Вот это называется патриотизм и любовь к Родине", – заявил Валерий Газаев.

Бывший тренер "Динамо" не уточнил, в каком формате россияне должны приобщаться к боевым действиям, однако его слова прозвучали как прямой призыв к участию в войне против Украины.

Валерий Газаев возглавлял киевский клуб в течение одного сезона, после чего покинул Украину. После начала полномасштабного вторжения РФ многие бывшие спортсмены и тренеры из России неоднократно выступали с публичными заявлениями в поддержку войны, повторяя нарративы кремлевских властей.

Заявления подобного характера регулярно вызывают резонанс, особенно учитывая, что часть их авторов раньше работала в украинских спортивных клубах и структурах.

Читайте на портале "Комментарии" — в Совете Федерации РФ блоггеров на законодательном уровне заставят распространять пропагандистскую рекламу. Об этом говорится в Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО.

Законопроект предусматривает обязательное размещение рекламы "традиционных ценностей", "патриотизма", "культуры" и т.п. на всех крупных интернет-платформах объемом не менее 5% всей рекламы.

Кроме того, размещать такую рекламу будут обязаны все владельцы крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.




Источник: https://sport.ua/uk/news/829752-kolishniy-trener-dinamo-zaklikav-rosiyan-ihati-voyuvati-v-ukrainu
