Ефективність безпілотників на фронті знизилася: у чому причина

Росіяни почали залучати броньовану техніку. Втім, завдяки інженерній підготовці та діям Сил оборони проривів немає, сказав в ефірі Ранок.LIVE командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко, коментуючи ситуацію на Куп'янщині.

Він наголосив, що Сили оборони України утримують лівобережний плацдарм Куп’янська, який російські війська планували окупувати ще до 1 листопада 2024 року. За словами військового, противник постійно атакує ділянку переправ через річку Оскіл, застосовуючи за добу до 50 КАБ, ракети та дрони, однак українські військові продовжують відновлювати й утримувати переправи під обстрілами. Це дозволяє зберігати контроль над лівобережжям.

"На правобережжі Куп’янська російські війська відтиснуті до річки Оскіл і не можуть проникати в місто. Постачання залишків їхніх підрозділів відбувається переважно за допомогою дронів, частину з яких українські сили знищують. У Куп’янську триває складна операція із зачистки міста: українські підрозділи за підтримки безпілотників вибивають противника з укриттів, підвалів і будівель", – наголосив Федоренко.

Володимир Путін на "Прямій лінії" заявив про те, що війська ЗС РФ "наступають по всій лінії бойового зіткнення", а Куп'янськ перейшов під контроль Росії. При цьому російський лідер прокоментував відео президента України Володимира Зеленського біля стели "Куп'янськ". За словами Путіна, зараз стела виглядає інакше, а розташована вона на відстані кілометра від самого міста.