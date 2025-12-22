logo

Эффективность беспилотников на фронте снизилась: в чем причина
Эффективность беспилотников на фронте снизилась: в чем причина

Из-за погодных условий эффективность беспилотников снижается, чем пытается воспользоваться враг, — Федоренко

22 декабря 2025, 10:46
Автор:
Недилько Ксения

Россияне начали привлекать бронированную технику. Впрочем, благодаря инженерной подготовке и действиям Сил обороны прорывов нет, сказал в эфире Ранок. Live командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко, комментируя ситуацию на Купянщине.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины сдерживают левобережный плацдарм Купянска, который российские войска планировали оккупировать еще до 1 ноября 2024 года. По словам военного, противник постоянно атакует участок переправ через реку Оскол, применяя в сутки до 50 КАБ, ракеты и дроны, однако украинские военные продолжают восстанавливать и удерживать переправы под обстрелами. Это позволяет сохранять контроль над левобережьем.

"На правобережье Купянска российские войска оттеснены к реке Оскол и не могут проникать в город. Снабжение остатков их подразделений происходит преимущественно с помощью дронов, часть из которых украинские силы уничтожают.

В Купянске идет сложная операция по зачистке города: украинские подразделения при поддержке беспилотников выбивают противника из укрытий, подвалов и зданий", – подчеркнул Федоренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз сообщил о захвате Купянска и назвал президента Украины Владимира Зеленского "очень талантливым артистом".

Владимир Путин на "Прямой линии" заявил о том, что войска ВС РФ "наступают по всей линии боевого столкновения", а Купянск перешел под контроль России. При этом российский лидер прокомментировал видео президента Украины Владимира Зеленского у стелы "Купянск". По словам Путина, сейчас стела выглядит иначе, а расположена она в километре от самого города.



