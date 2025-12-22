Россияне начали привлекать бронированную технику. Впрочем, благодаря инженерной подготовке и действиям Сил обороны прорывов нет, сказал в эфире Ранок. Live командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко, комментируя ситуацию на Купянщине.

Эффективность беспилотников на фронте снизилась: в чем причина

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины сдерживают левобережный плацдарм Купянска, который российские войска планировали оккупировать еще до 1 ноября 2024 года. По словам военного, противник постоянно атакует участок переправ через реку Оскол, применяя в сутки до 50 КАБ, ракеты и дроны, однако украинские военные продолжают восстанавливать и удерживать переправы под обстрелами. Это позволяет сохранять контроль над левобережьем.

"На правобережье Купянска российские войска оттеснены к реке Оскол и не могут проникать в город. Снабжение остатков их подразделений происходит преимущественно с помощью дронов, часть из которых украинские силы уничтожают. В Купянске идет сложная операция по зачистке города: украинские подразделения при поддержке беспилотников выбивают противника из укрытий, подвалов и зданий", – подчеркнул Федоренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз сообщил о захвате Купянска и назвал президента Украины Владимира Зеленского "очень талантливым артистом".

Владимир Путин на "Прямой линии" заявил о том, что войска ВС РФ "наступают по всей линии боевого столкновения", а Купянск перешел под контроль России. При этом российский лидер прокомментировал видео президента Украины Владимира Зеленского у стелы "Купянск". По словам Путина, сейчас стела выглядит иначе, а расположена она в километре от самого города.