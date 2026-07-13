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Ефект у рази перевищить удари по Москву: названо справжню "больову точку" РФ, яка принизить Путіна

Україні варто зосередитися не на символічних ударах по Москві, а на об'єктах, які безпосередньо впливають на російське виробництво пального та військову логістику

13 липня 2026, 14:50
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Клименко Елена

Україні необхідно зосередити зусилля на ударах по найважливіших елементах російської нафтової інфраструктури, а не на символічних цілях. Таку думку висловив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Ефект у рази перевищить удари по Москву: названо справжню "больову точку" РФ, яка принизить Путіна

Фото: з відкритих джерел

За його словами, головною метою має бути не ефектне знищення резервуарів із пальним, а виведення з ладу виробничих потужностей, які забезпечують переробку нафти.

"Потрібно продовжувати бити. Не має значення, по яких НПЗ. Головне – завдати таких ударів, щоб зірвати виробництво. Потрібно уражати не резервуари, які красиво горять, а установки, що перетворюють нафту на бензин та інші нафтопродукти", – наголосив Андрющенко. 

На його переконання, далекобійні удари по Москві мають більше символічне значення, тоді як стратегічний ефект можуть забезпечити атаки на ключові підприємства паливної галузі. Як приклад експерт навів нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані, який, за його словами, є одним із найважливіших для російської економіки та військової машини.

"НПЗ у Слов'янську-на-Кубані досі залишається дуже складною ціллю. Він потужний, добре захищений і має критичне значення для переробки нафти. Саме такі об'єкти потрібно виводити з ладу", – зазначив він.

Водночас Андрющенко звернув увагу, що існують і не менш важливі військові об'єкти. Зокрема, він згадав район Єйська, де розташований аеродром і засоби протиповітряної оборони. За словами експерта, саме звідти росіяни продовжують запускати ударні безпілотники по території України.

Експерт закликав оцінювати результати українських атак насамперед із практичної точки зору.

"За всіма ефектними кадрами палаючих НПЗ ми маємо повернутися до прагматизму. Головним критерієм повинна бути результативність ударів, а не їхній медійний ефект", – підсумував Андрющенко. 

Портал  "Коментарі" вже писав, що Росія може найближчим часом вдатися до нової хвилі масованих повітряних ударів по Україні, а головною ціллю знову ризикує стати Київ. Водночас Україна повинна не лише посилювати протиповітряну оборону, а й змінювати підхід до протидії російським атакам. Таку думку висловив генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.



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