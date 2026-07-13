Эффект в разы превысит удары по Москве: названа настоящая "болевая точка" РФ, которая унизит Путина

Украине необходимо сосредоточить усилия на ударах по важнейшим элементам российской нефтяной инфраструктуры, а не символическим целям. Такое мнение высказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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По его словам, главной целью должно быть не эффектное уничтожение резервуаров с горючим, а выведение из строя производственных мощностей, обеспечивающих переработку нефти.

"Нужно продолжать бить. Не имеет значения, по каким НПЗ. Главное — нанести такие удары, чтобы сорвать производство. Нужно поражать не красиво горящие резервуары, а установки, превращающие нефть в бензин и другие нефтепродукты", — подчеркнул Андрющенко.

По его убеждению, дальнобойные удары по Москве имеют большее символическое значение, тогда как стратегический эффект могут обеспечить атаки на ключевые предприятия топливной отрасли. В качестве примера эксперт привел нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, который, по его словам, является одним из важнейших для российской экономики и военной машины.

"НПЗ в Славянске-на-Кубани до сих пор остается очень сложной целью. Он мощный, хорошо защищенный и имеет критическое значение для переработки нефти. Именно такие объекты нужно выводить из строя", – отметил он.

В то же время, Андрющенко обратил внимание, что существуют и не менее важные военные объекты. В частности, он упомянул район Ейска, где расположен аэродром и средства противовоздушной обороны. По словам эксперта, именно оттуда россияне продолжают запускать ударные беспилотники по территории Украины.

Эксперт призвал оценивать результаты украинских атак, прежде всего, с практической точки зрения.

"По всем эффектным кадрам горящих НПЗ мы должны вернуться к прагматизму. Главным критерием должна быть результативность ударов, а не их медийный эффект", – подытожил Андрющенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может в ближайшее время прибегнуть к новой волне массированных воздушных ударов по Украине, а главной целью снова рискует стать Киев. В то же время, Украина должна не только усиливать противовоздушную оборону, но и изменять подход к противодействию российским атакам. Такое мнение высказал генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.