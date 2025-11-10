Є велика проблема: стало відомо про страшну загрозу для України через США

Вже понад 40 днів США переживають найбільший у своїй історії шатдаун. Як повідомив один із високопосадовців Державного департаменту, обмеження у роботі державних установ ускладнюють постачання озброєння для України, яке закуповують європейські країни, зазначив політолог Ігор Чаленко.

Фото: з відкритих джерел

"Через шатдаун насамперед страждають самі американці, зокрема військові. Щодо американської зброї для України – не варто забувати про її запаси в Європі", – підкреслив він.

За словами Чаленка, шатдаун не створює окремих механізмів, щоб спеціально гальмувати військові процеси, пов’язані з Україною. "Проблеми є в самому державному секторі США. Навіть виплати заробітних плат американським військовослужбовцям ускладнені. Йдуть внески, щоб заплатити зарплату військовим. Ситуація справді критична і тема України є другорядною", – пояснив політолог.

Водночас є новини щодо поступового виходу з шатдауну: у ніч на 10 листопада Сенат США ухвалив законопроєкт, який наблизить відновлення фінансування урядових структур. Він набрав 60 голосів "за", що є мінімально необхідним для проходження. Тепер документ має затвердити Палата представників і підписати президент Трамп.

Чаленко додав, що частина озброєння для України постачається зі стратегічних запасів Пентагону, через що поставки можуть затримуватись, а інша частина закуповується безпосередньо в американських підприємствах ВПК.

"Склади зі США також є в європейських країнах, звідки можуть постачати зброю до України. Попри шатдаун, США заявили про готовність приймати більше замовлень, ніж є зараз", – зазначив політолог.

Він також відзначив політичний контекст: "Шатдаун при президентстві Дональда Трампа може свідчити, що боротьба республіканців проти демократів ще триватиме". Наприклад, на останніх виборах мера Нью-Йорка переміг демократ Зохран Мамдані.

Як вже писали "Коментарі", масований ракетний удар Росії по Україні в ніч на 8 листопада спричинив серйозні пошкодження енергетичної та газової інфраструктури та повну зупинку генерації держкомпанії "Центренерго". Експерти оцінюють втрати в енергосистемі щонайменше у 1 ГВт, що однозначно призведе до тривалих відключень електроенергії.