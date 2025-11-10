Проблема очень велика: озвучено тревожное заявление о поставках оружия из США в Украину

Уже более 40 дней США переживают самый большой в своей истории шатдаун. Как сообщил один из чиновников Государственного департамента, ограничения в работе государственных учреждений усложняют поставки вооружения для Украины, которое закупают европейские страны, отметил политолог Игорь Чаленко.

Фото: из открытых источников

"Из-за шатдауна прежде всего страдают сами американцы, в том числе военные. Относительно американского оружия для Украины – не стоит забывать о его запасах в Европе", – подчеркнул он.

По словам Чаленко, шатдаун не создает отдельных механизмов, чтобы специально тормозить военные процессы, связанные с Украиной. "Проблемы есть в самом государственном секторе США. Даже выплаты заработных плат американским военнослужащим усложнены. Идут взносы, чтобы заплатить зарплату военным. Ситуация действительно критическая и тема Украины второстепенна", – пояснил политолог.

В то же время, есть новости относительно постепенного выхода из шатдауна: в ночь на 10 ноября Сенат США принял законопроект, который приблизит возобновление финансирования правительственных структур. Он набрал 60 голосов "за", что минимально необходимо для прохождения. Теперь документ должен утвердить Палата представителей и подписать президент Трамп.

Чаленко добавил, что часть вооружения для Украины поставляется из стратегических запасов Пентагона, поэтому поставки могут задерживаться, а другая часть закупается непосредственно в американских предприятиях ВПК.

"Составы из США также есть в европейских странах, откуда могут поставлять оружие в Украину. Несмотря на шатдаун, США заявили о готовности принимать больше заказов, чем сейчас", — отметил политолог.

Он также отметил политический контекст: "Шатдаун при президентстве Дональда Трампа может свидетельствовать, что борьба республиканцев против демократов будет продолжаться". К примеру, на последних выборах мэра Нью-Йорка победил демократ Зохран Мамдани.

Как уже писали "Комментарии", массированный ракетный удар России по Украине в ночь на 8 ноября нанес серьезные повреждения энергетической и газовой инфраструктуры и полную остановку генерации госкомпании "Центрэнерго". Эксперты оценивают потери в энергосистеме не менее 1 ГВт, что однозначно приведет к длительным отключениям электроэнергии.