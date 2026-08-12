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Є перші наслідки удару по Новоросійську: що в РФ поставлено на паузу

Після нічної атаки українських безпілотників пошкоджено об'єкт Demetra Holding – через порт, де розташований термінал, проходить до третини російського експорту зерна

12 серпня 2026, 13:00
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Кравцев Сергей

Російський зерновий термінал Demetra Holding у Новоросійську припинив роботу після нічної атаки українських безпілотників 12 серпня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в галузі.

Є перші наслідки удару по Новоросійську: що в РФ поставлено на паузу

Зерновий термінал у Новоросійську. Фото: з відкритих джерел

За інформацією співрозмовника агентства, діяльність терміналу тимчасово зупинено, а спеціалісти проводять оцінку отриманих ушкоджень. У самій компанії підтвердили факт пошкодження об'єкта, проте не розкрили подробиць характеру збитків.

У Demetra Holding відмовилися від подальших коментарів щодо наслідків атаки та термінів відновлення роботи підприємства.

Інцидент має особливе значення для вітчизняного аграрного експорту. Через Новоросійський порт проходить до третини всіх постачань російського зерна на зовнішні ринки. Тому навіть тимчасове зупинення великого терміналу здатне створити додаткові проблеми для логістики та відвантаження продукції.

Атака сталася на тлі масованого удару українських безпілотників по Новоросійську та Краснодарському краю. Новоросійськ є одним із найважливіших вузлів російської морської торгівлі, а також базою Чорноморського флоту РФ.

Раніше українська сторона повідомляла про удар по військовій інфраструктурі у Новоросійську. Володимир Зеленський заявив, що в операції були задіяні реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безпілотні системи. За його словами, були вражені позиції російської ППО, причали та інфраструктура порту.

Таким чином, наслідки нічної атаки торкнулися не лише військових об'єктів. Призупинення роботи зернового терміналу показує, що удари по портовій інфраструктурі можуть впливати на російські експортні можливості.

Наразі невідомо, наскільки серйозними виявилися пошкодження Demetra Holding і коли термінал зможе поновити повноцінну роботу. Масштаб наслідків стане зрозумілішим після завершення оцінки збитків.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/russias-novorossiysk-grain-terminal-halts-operations-after-ukrainian-drone-2026-08-12/
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