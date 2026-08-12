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Есть первые последствия удара по Новороссийску: что в РФ поставлено на паузу

После ночной атаки украинских беспилотников поврежден объект Demetra Holding - через порт, где расположен терминал, проходит до трети российского экспорта зерна

12 августа 2026, 13:00
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Кравцев Сергей

Российский зерновой терминал Demetra Holding в Новороссийске приостановил работу после ночной атаки украинских беспилотников 12 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в отрасли.

Есть первые последствия удара по Новороссийску: что в РФ поставлено на паузу

Зерновой терминал в Новороссийске. Фото: из открытых источников

По информации собеседника агентства, деятельность терминала временно остановлена, а специалисты проводят оценку полученных повреждений. В самой компании подтвердили факт повреждения объекта, однако не раскрыли подробностей о характере ущерба.

В Demetra Holding отказались от дальнейших комментариев относительно последствий атаки и сроков восстановления работы предприятия.

Инцидент имеет особое значение для российского аграрного экспорта. Через Новороссийский порт проходит до трети всех поставок российского зерна на внешние рынки. Поэтому даже временная остановка крупного терминала способна создать дополнительные проблемы для логистики и отгрузки продукции.

Атака произошла на фоне массированного удара украинских беспилотников по Новороссийску и Краснодарскому краю. Новороссийск является одним из важнейших узлов российской морской торговли, а также базой Черноморского флота РФ.

Ранее украинская сторона сообщала об ударе по военной инфраструктуре в Новороссийске. Владимир Зеленский заявил, что в операции были задействованы реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские беспилотные системы. По его словам, были поражены позиции российской ПВО, причалы и инфраструктура порта.

Таким образом, последствия ночной атаки затронули не только военные объекты. Приостановка работы зернового терминала показывает, что удары по портовой инфраструктуре могут непосредственно влиять на российские экспортные возможности.

Пока неизвестно, насколько серьезными оказались повреждения Demetra Holding и когда терминал сможет возобновить полноценную работу. Масштаб последствий станет понятнее после завершения оценки ущерба.

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Источник: https://www.reuters.com/world/russias-novorossiysk-grain-terminal-halts-operations-after-ukrainian-drone-2026-08-12/
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