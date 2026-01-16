Є небезпечна концентрація військ: по якому місту готує удар Росія

Гуляйполе у Запорізькій області фактично перебуває в умовах так званої "сірої зони" — лінія бойового зіткнення проходить безпосередньо через житлові квартали міста, а запеклість боїв посилюється з кожним днем. Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Наступ РФ на Запоріжжі(фото з відкритих джерел)

За його словами, протягом однієї доби на південному напрямку зафіксували близько п’ятдесяти бойових зіткнень, причому найбільша їх кількість припала саме на Гуляйпільський район. Безпосередньо в межах Гуляйполя сталося 21 зіткнення, ще кілька боїв відбулися в прилеглих населених пунктах — селах Варварівка та Зелене, а також у селищі Залізничне.

Волошин наголосив, що російські війська намагаються просуватися вперед, використовуючи тактику так званого "вичавлювання". Водночас українські підрозділи не дають окупантам можливості закріпитися на позиціях. Сили оборони проводять пошуково-ударні дії, знищуючи живу силу противника, а бої точаться буквально за кожен об’єкт інфраструктури.

Паралельно з атаками на Гуляйполе розвідка фіксує підготовку противника до активізації бойових дій і на інших ділянках фронту. Зокрема, окупаційні війська стягують підрозділи для ймовірних штурмів у напрямку Оріхова.

Найбільшу концентрацію російських сил спостерігають поблизу таких населених пунктів:

Малі Щербаки;

Новоандріївка;

Новоданилівка;

Мала Токмачка;

Білогір’я.

За інформацією розвідки, ворог намагається сформувати ударні групи на передньому краї, щоб у перспективі перейти до штурмових дій у районі Оріхова.

На тлі наземних боїв російська армія не припиняє інтенсивних обстрілів прифронтових громад. Під постійним вогнем залишаються:

Оріхів;

Комишуваха;

Верхня Терса.

Лише за добу по цих населених пунктах зафіксували понад 25 ударів. Противник активно застосовує авіацію, артилерію та ударні безпілотники.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов знову зробив заяви про окупацію міста Куп'янськ у Харківській області та ще низку населених пунктів.

Про це він сказав під час наради на пункті управління угруповання військ "Захід", де заслухав доповіді командування про поточну обстановку, дії військ на лінії бойового зіткнення в зонах відповідальності та характер дій противника. Командувач угрупуванням "Захід" генерал-полковник Сергій Кузовлєв доповів Білоусову, що окупаційні війська продовжують вести активні наступальні дії на всіх чотирьох напрямках із загальним фронтом понад 320 кілометрів.

