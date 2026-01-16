Есть опасная концентрация войск: по какому городу готовит удар Россия

Рубрики
Гуляйполе в Запорожской области фактически находится в условиях так называемой серой зоны — линия боевого столкновения проходит непосредственно через жилые кварталы города, а ожесточение боев усиливается с каждым днем. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Наступление РФ в Запорожье (фото из открытых источников)
По его словам, в течение одних суток на южном направлении зафиксировали около пятидесяти боевых столкновений, причем наибольшее их количество пришлось именно на Гуляйпольский район. Непосредственно в пределах Гуляйполя произошло 21 столкновение, еще несколько боев произошли в близлежащих населенных пунктах — селах Варваровка и Зеленое, а также в поселке Железнодорожное.
Волошин подчеркнул, что российские войска пытаются продвигаться вперед, используя тактику так называемого выжимания. В то же время, украинские подразделения не дают оккупантам возможности закрепиться на позициях. Силы обороны проводят поисково-ударные действия, уничтожая живую силу противника, а бои ведутся буквально за каждый объект инфраструктуры.
Параллельно с атаками на Гуляйполе разведка фиксирует подготовку противника к активизации боевых действий и других участках фронта. В частности, оккупационные войска стягивают подразделения для вероятных штурмов в направлении Орехова.
Наибольшую концентрацию российских сил наблюдают вблизи таких населённых пунктов:
Малые Щербаки;
Новоандреевка;
Новоданиловка;
Мала Токмочка;
Белогорье.
По информации разведки, враг пытается сформировать ударные группы на переднем крае, чтобы в перспективе перейти к штурмовым действиям в районе Орехова.
На фоне наземных боев русская армия не прекращает интенсивные обстрелы прифронтовых общин. Под постоянным огнем остаются:
Орехов;
Камышеваха;
Верхняя Терса.
Только за сутки по этим населенным пунктам зафиксировали более 25 ударов. Противник активно применяет авиацию, артиллерию и ударные беспилотники.
