Гуляйполе в Запорожской области фактически находится в условиях так называемой серой зоны — линия боевого столкновения проходит непосредственно через жилые кварталы города, а ожесточение боев усиливается с каждым днем. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Наступление РФ в Запорожье (фото из открытых источников)

По его словам, в течение одних суток на южном направлении зафиксировали около пятидесяти боевых столкновений, причем наибольшее их количество пришлось именно на Гуляйпольский район. Непосредственно в пределах Гуляйполя произошло 21 столкновение, еще несколько боев произошли в близлежащих населенных пунктах — селах Варваровка и Зеленое, а также в поселке Железнодорожное.

Волошин подчеркнул, что российские войска пытаются продвигаться вперед, используя тактику так называемого выжимания. В то же время, украинские подразделения не дают оккупантам возможности закрепиться на позициях. Силы обороны проводят поисково-ударные действия, уничтожая живую силу противника, а бои ведутся буквально за каждый объект инфраструктуры.

Параллельно с атаками на Гуляйполе разведка фиксирует подготовку противника к активизации боевых действий и других участках фронта. В частности, оккупационные войска стягивают подразделения для вероятных штурмов в направлении Орехова.

Наибольшую концентрацию российских сил наблюдают вблизи таких населённых пунктов:

Малые Щербаки;

Новоандреевка;

Новоданиловка;

Мала Токмочка;

Белогорье.

По информации разведки, враг пытается сформировать ударные группы на переднем крае, чтобы в перспективе перейти к штурмовым действиям в районе Орехова.

На фоне наземных боев русская армия не прекращает интенсивные обстрелы прифронтовых общин. Под постоянным огнем остаются:

Орехов;

Камышеваха;

Верхняя Терса.

Только за сутки по этим населенным пунктам зафиксировали более 25 ударов. Противник активно применяет авиацию, артиллерию и ударные беспилотники.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр обороны Российской Федерации Андрей Билоусов снова сделал заявления об оккупации города Купянск в Харьковской области и еще ряде населенных пунктов.

Об этом он сказал на совещании на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого столкновения в зонах ответственности и характер действий противника. Командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Белоусову, что оккупационные войска продолжают вести активные наступательные действия по всем четырем направлениям с общим фронтом более 320 километров.

