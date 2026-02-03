Є лише один спосіб не дати Путіну "покласти" українську енергетику: озвучено категоричну вимогу

Росія зможе серйозно підірвати роботу енергетичної системи України, якщо масовані ракетні та дронові удари триватимуть і надалі. Таку оцінку в коментарі УНІАН озвучив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Експерт зазначив, що навіть за умов ефективної роботи сил протиповітряної оборони кожна нова атака негативно позначається на загальному стані енергосистеми. За його словами, інфраструктура поступово виснажується, адже постійні удари ускладнюють процес відновлення та стабільної роботи.

Омельченко підкреслив, що жодні ремонти чи заходи фізичного захисту не здатні у середньостроковій перспективі повністю нейтралізувати регулярні атаки. Навіть посилення ППО, на його думку, не гарантує повної безпеки, якщо удари не буде зупинено принципово. Єдиним реальним механізмом припинення такого тиску експерт назвав наявність ефективної "зброї відплати".

Він також звернув увагу на складність розвитку розподіленої генерації. Створення значних потужностей у цій сфері потребує тривалого часу та значних фінансових ресурсів. Водночас за словами Омельченка, противник здатен так само знищувати й децентралізовані об’єкти енергетики.

Експерт наголосив, що Росія поставила терор проти енергетичної інфраструктури на промислові рейки, постійно нарощуючи виробництво ракет і безпілотників. У таких умовах системні удари по енергетиці можуть тривати роками.

На переконання Омельченка, зупинити ці атаки можна лише шляхом симетричної відповіді. Для цього Україна має суттєво збільшити кількість далекобійних засобів ураження та досягти певного балансу сил. Поки такого паритету не буде, говорити про надійний захист інфраструктури чи стале припинення агресії надзвичайно складно. Лише усвідомлення неминучості відповіді, підсумував експерт, може змусити Росію відмовитися від енергетичного терору.

