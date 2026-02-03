Есть только один способ не дать Путину "положить" украинскую энергетику: озвучено категорическое требование

Россия сможет серьезно подорвать работу энергетической системы Украины, если массированные ракетные и дроновые удары будут продолжаться. Такую оценку в комментарии УНИАН озвучил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что даже при эффективной работе сил противовоздушной обороны каждая новая атака негативно сказывается на общем состоянии энергосистемы. По его словам, инфраструктура постепенно истощается, ведь постоянные удары усложняют процесс обновления и стабильной работы.

Омельченко подчеркнул, что никакие ремонты или меры физической защиты не способны в среднесрочной перспективе полностью нейтрализовать регулярные атаки. Даже усиление ПВО, по его мнению, не гарантирует полной безопасности, если удары не будут остановлены принципиально. Единственным реальным механизмом прекращения такого давления эксперт назвал наличие эффективного "оружия возмездия".

Он также обратил внимание на сложность развития распределенной генерации. Создание значительных мощностей в этой сфере требует длительного времени и значительных финансовых ресурсов. В то же время, по словам Омельченко, противник способен также уничтожать и децентрализованные объекты энергетики.

Эксперт подчеркнул, что Россия поставила террор против энергетической инфраструктуры на промышленные рельсы, постоянно наращивая производство ракет и беспилотников. В таких условиях системные удары по энергетике могут продолжаться годами.

По убеждению Омельченко, остановить эти атаки можно только симметричным ответом. Для этого Украина должна существенно увеличить количество дальнобойных средств поражения и добиться определенного баланса сил. Пока такого паритета не будет, говорить о надежной защите инфраструктуры или постоянном прекращении агрессии чрезвычайно сложно. Лишь осознание неизбежности ответа, подытожил эксперт, может заставить Россию отказаться от энергетического террора.

