Є лише один шлях до Перемоги: Буданов здивував новим закликом до українців

Керівник Офісу президента Кирило Буданов під час виступу на Київському безпековому форумі окреслив головний, на його думку, чинник, який визначає успіх України у війні — внутрішню згуртованість суспільства.

Він наголосив, що саме рівень єдності всередині країни формує здатність держави ефективно реагувати на загрози та рухатися до стратегічних результатів. За його словами, зовнішня підтримка партнерів і союзників відіграє важливу роль, однак вирішальним залишається внутрішній фундамент.

"Наша сила, внутрішня сила – це наша єдність. Зовнішня – так, це робота з партнерами, союзниками… Але внутрішня наша сила – це наша єдність, це наша стійкість і здатність боротися", – підкреслив Буданов.

Він звернув увагу, що навіть масштабна міжнародна допомога не дасть очікуваного ефекту, якщо в суспільстві відсутнє порозуміння та спільна мета. У такому випадку, за його словами, будь-які ресурси можуть втратити ефективність.

"Нам можна закинути мільйон танків, дронів, літаків, але якщо нема єдності – просто це не буде працювати", – зазначив керівник Офісу президента.

Окремо Буданов підкреслив важливість об’єднання громадян у складний воєнний період. Він наголосив, що особисті симпатії чи розбіжності не повинні ставати на заваді спільній меті.

"Ми всі маємо об'єднатись, подобаємось ми один одному чи не подобаємось – заради досягнення мети", – сказав він, додавши, що цією метою є збереження державності та формування її майбутнього розвитку.

