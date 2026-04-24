Есть только один путь к Победе: Буданов удивил новым призывом к украинцам

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время выступления на Киевском форуме безопасности очертил главный, по его мнению, фактор, определяющий успех Украины в войне — внутреннюю сплоченность общества.

Он подчеркнул, что именно уровень единства внутри страны формирует способность государства эффективно реагировать на угрозы и двигаться к стратегическим результатам. По его словам, внешняя поддержка партнеров и союзников играет немаловажную роль, однако решающим остается внутренний фундамент.

"Наша сила, внутренняя сила – это наше единство. Внешняя – да, это работа с партнерами, союзниками… Но внутренняя наша сила – это наше единство, это наша стойкость и способность бороться", – подчеркнул Буданов.

Он обратил внимание, что даже масштабная международная помощь не даст ожидаемого эффекта, если в обществе отсутствует понимание и общая цель. В таком случае, по его словам, любые ресурсы могут утратить эффективность.

"Нам можно забросить миллион танков, дронов, самолетов, но если нет единства — просто это не будет работать", — отметил руководитель Офиса президента.

Отдельно Буданов подчеркнул важность объединения граждан в сложный военный период. Он подчеркнул, что личные симпатии или разногласия не должны препятствовать общим целям.

"Мы все должны объединиться, нравимся мы друг другу или не нравимся – ради достижения цели", – сказал он, добавив, что этой целью является сохранение государственности и формирование ее будущего развития.

