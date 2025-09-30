Є лише дві умови, які змусять Росію піти на мир: розкрито несподівані деталі

Росія погодиться на мирні переговори лише за умови досягнення одного з двох критичних сценаріїв: або її військові втратять боєздатність, або система державного управління зазнає серйозного потрясіння через економічний крах. Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, йдеться не просто про бажання Москви сісти за стіл переговорів, а про реальні фактори, які можуть змусити Кремль говорити про мир всерйоз.

"Існує лише два варіанти: або Збройні сили Росії втрачають спроможність воювати, або в самій РФ починається управлінський хаос і економічна катастрофа", — наголосив Дикий.

Він також підкреслив, що ракети Tomahawk, які можуть з’явитися у ЗСУ, можуть істотно змінити ситуацію на полі бою та вплинути на перспективу досягнення миру. За його словами, ці засоби посилюють позиції України як у військовому, так і в політичному вимірі.

"Tomahawk — це не просто зброя. Це інструмент, який наближає нас до стратегічної мети: зниження боєздатності російської армії або посилення тиску на економіку РФ. А кожен крок у цьому напрямку — це крок до миру", — зауважив ветеран.

Водночас Дикий наголосив, що навіть коли одна з умов буде виконана, слід добре зважити, чи варто взагалі вести діалог із державою-агресором. Адже ідеальний варіант — одночасне досягнення обох чинників: і військового, і внутрішньополітичного краху в Росії.

Як вже писали "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін останніми демонстраціями сили намагається нав’язати Європі прийняття концепції так званих "зон життєво важливих інтересів" Росії. У межах цього тиску Москва спонукає західні країни зменшити підтримку України та переглянути свою військову присутність у східноєвропейському регіоні.