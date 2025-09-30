Есть только два условия, которые заставят Россию пойти на мир: раскрыты неожиданные детали

Россия согласится на мирные переговоры только при условии достижения одного из двух критических сценариев: или ее военные потеряют боеспособность, или система государственного управления испытывает серьезное потрясение из-за экономического краха. Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Фото: из открытых источников

По его словам, речь идет не просто о желании Москвы сесть за стол переговоров, а о реальных факторах, которые могут заставить Кремль говорить о мире всерьез.

"Существует только два варианта: либо Вооруженные силы России теряют способность воевать, либо в самой РФ начинается управленческий хаос и экономическая катастрофа", — подчеркнул Дикий.

Он также подчеркнул, что ракеты Tomahawk, которые могут появиться в ВСУ, могут существенно изменить ситуацию на поле боя и повлиять на перспективу достижения мира. По его словам, эти средства усиливают позиции Украины как в военном, так и политическом измерении.

"Tomahawk – это не просто оружие. Это инструмент, который приближает нас к стратегической цели: снижение боеспособности российской армии или усиление давления на экономику РФ. А каждый шаг в этом направлении – это шаг к миру", — отметил ветеран.

В то же время Дикий подчеркнул, что даже когда одно из условий будет выполнено, следует хорошо учесть, стоит ли вообще вести диалог с государством-агрессором. Идеальный же вариант — одновременное достижение обоих факторов: и военного, и внутриполитического краха в России.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин последними демонстрациями силы пытается навязать Европе принятие концепции так называемых "зон жизненно важных интересов" России. В рамках этого давления Москва побуждает западные страны снизить поддержку Украины и пересмотреть свое военное присутствие в восточноевропейском регионе.