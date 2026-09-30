Є дві проблеми: у Раді розповіли, чому ППО не справляється з дронами РФ

Українська система протиповітряної оборони зіткнулася з новим викликом після появи у Росії реактивних безпілотників "Герань-4" та "Герань-5". Народний депутат Сергій Рахманін заявив в ефірі Radio NV, що Україна не встигла повною мірою підготуватись до появи таких цілей.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

За словами депутата, нові російські дрони відрізняються від звичних "Шахедів" насамперед швидкістю та висотою польоту. Рахманін стверджує, що "Герань-4" та "Герань-5" входять до зони дії української ППО на висоті понад 7 км, тоді як засоби малої ППО найефективніше застосовувалися проти звичайних безпілотників на висотах до 5 км.

Ще одна проблема – швидкість. За словами Рахманіна, реактивні дрони здатні розвивати 450-600 км/год, через що частина існуючих перехоплювачів не може їх наздогнати. При використанні дорожчих ракет вартість знищення такої мети, за його оцінкою, стає значно вищою.

"Проблема не так у тому, щоб створити ефективний реактивний перехоплювач, скільки в тому, щоб масштабувати виробництво і зробити його економічно вигідним", — зазначив депутат.

Рахманін також заявив, що сертифіковані перехоплювачі такого класу можуть коштувати від $45 тис. до $100 тис. Тому для масового застосування Україні необхідно досягти меншої вартості засобу перехоплення порівняно з метою.

При цьому характеристики нових дронів поступово уточнюються. Зокрема дані української розвідки, наведені NV, вказують, що "Герань-5" має крейсерську швидкість 450-600 км/год. Фактична висота застосування може відрізнятися від максимальної заявленої.

Рахманін також звернув увагу на виробничі можливості Росії. За його словами, наявність підприємств із випуску реактивних двигунів та великих каналів постачання комплектуючих з Китаю дозволяє Москві збільшувати виробництво.

Таким чином, головна проблема для України полягає не лише у виявленні нових дронів, а й у створенні масової системи їхнього перехоплення, яка водночас буде досить швидкою, ефективною та економічно прийнятною.

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