Є дві проблеми: у Раді розповіли, чому ППО не справляється з дронами РФ

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Кравцев Сергей
Українська система протиповітряної оборони зіткнулася з новим викликом після появи у Росії реактивних безпілотників "Герань-4" та "Герань-5". Народний депутат Сергій Рахманін заявив в ефірі Radio NV, що Україна не встигла повною мірою підготуватись до появи таких цілей.
Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел
За словами депутата, нові російські дрони відрізняються від звичних "Шахедів" насамперед швидкістю та висотою польоту. Рахманін стверджує, що "Герань-4" та "Герань-5" входять до зони дії української ППО на висоті понад 7 км, тоді як засоби малої ППО найефективніше застосовувалися проти звичайних безпілотників на висотах до 5 км.
Ще одна проблема – швидкість. За словами Рахманіна, реактивні дрони здатні розвивати 450-600 км/год, через що частина існуючих перехоплювачів не може їх наздогнати. При використанні дорожчих ракет вартість знищення такої мети, за його оцінкою, стає значно вищою.
Рахманін також заявив, що сертифіковані перехоплювачі такого класу можуть коштувати від $45 тис. до $100 тис. Тому для масового застосування Україні необхідно досягти меншої вартості засобу перехоплення порівняно з метою.
При цьому характеристики нових дронів поступово уточнюються. Зокрема дані української розвідки, наведені NV, вказують, що "Герань-5" має крейсерську швидкість 450-600 км/год. Фактична висота застосування може відрізнятися від максимальної заявленої.
Рахманін також звернув увагу на виробничі можливості Росії. За його словами, наявність підприємств із випуску реактивних двигунів та великих каналів постачання комплектуючих з Китаю дозволяє Москві збільшувати виробництво.
Таким чином, головна проблема для України полягає не лише у виявленні нових дронів, а й у створенні масової системи їхнього перехоплення, яка водночас буде досить швидкою, ефективною та економічно прийнятною.
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