Есть две проблемы: в Раде рассказали, почему ПВО не справляется с дронами РФ

Украинская система противовоздушной обороны столкнулась с новым вызовом после появления у России реактивных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5". Народный депутат Сергей Рахманин заявил в эфире Radio NV, что Украина не успела в полной мере подготовиться к появлению таких целей.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По словам депутата, новые российские дроны отличаются от привычных "Шахедов" прежде всего скоростью и высотой полета. Рахманин утверждает, что "Герань-4" и "Герань-5" входят в зону действия украинской ПВО на высоте более 7 км, тогда как средства малой ПВО эффективнее всего применялись против обычных беспилотников на высотах до 5 км.

Еще одна проблема – скорость. По словам Рахманина, реактивные дроны способны развивать 450-600 км/ч, из-за чего часть существующих перехватчиков не может их догнать. При использовании более дорогих ракет стоимость уничтожения такой цели, по его оценке, становится значительно выше.

"Проблема не столько в том, чтобы создать эффективный реактивный перехватчик, сколько в том, чтобы масштабировать производство и сделать его экономически выгодным", — отметил депутат.

Рахманин также заявил, что сертифицированные перехватчики такого класса могут стоить от $45 тыс. до $100 тыс. Поэтому для массового применения Украине необходимо добиться меньшей стоимости средства перехвата по сравнению с целью.

При этом характеристики новых дронов постепенно уточняются. В частности, данные украинской разведки, приведенные NV, указывают, что "Герань-5" имеет крейсерскую скорость 450–600 км/ч. Фактическая высота применения при этом может отличаться от максимальной заявленной.

Рахманин также обратил внимание на производственные возможности России. По его словам, наличие предприятий по выпуску реактивных двигателей и крупных каналов поставок комплектующих из Китая позволяет Москве увеличивать производство.

Таким образом, главная проблема для Украины заключается не только в обнаружении новых дронов, но и в создании массовой системы их перехвата, которая одновременно будет достаточно быстрой, эффективной и экономически приемлемой.

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