Есть две проблемы: в Раде рассказали, почему ПВО не справляется с дронами РФ

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Кравцев Сергей
Украинская система противовоздушной обороны столкнулась с новым вызовом после появления у России реактивных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5". Народный депутат Сергей Рахманин заявил в эфире Radio NV, что Украина не успела в полной мере подготовиться к появлению таких целей.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
По словам депутата, новые российские дроны отличаются от привычных "Шахедов" прежде всего скоростью и высотой полета. Рахманин утверждает, что "Герань-4" и "Герань-5" входят в зону действия украинской ПВО на высоте более 7 км, тогда как средства малой ПВО эффективнее всего применялись против обычных беспилотников на высотах до 5 км.
Еще одна проблема – скорость. По словам Рахманина, реактивные дроны способны развивать 450-600 км/ч, из-за чего часть существующих перехватчиков не может их догнать. При использовании более дорогих ракет стоимость уничтожения такой цели, по его оценке, становится значительно выше.
Рахманин также заявил, что сертифицированные перехватчики такого класса могут стоить от $45 тыс. до $100 тыс. Поэтому для массового применения Украине необходимо добиться меньшей стоимости средства перехвата по сравнению с целью.
При этом характеристики новых дронов постепенно уточняются. В частности, данные украинской разведки, приведенные NV, указывают, что "Герань-5" имеет крейсерскую скорость 450–600 км/ч. Фактическая высота применения при этом может отличаться от максимальной заявленной.
Рахманин также обратил внимание на производственные возможности России. По его словам, наличие предприятий по выпуску реактивных двигателей и крупных каналов поставок комплектующих из Китая позволяет Москве увеличивать производство.
Таким образом, главная проблема для Украины заключается не только в обнаружении новых дронов, но и в создании массовой системы их перехвата, которая одновременно будет достаточно быстрой, эффективной и экономически приемлемой.
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