Двічі більше дронів: обласний центр потерпає від «полювання шахедів»

Окупаційні війська радикально змінили тактику обстрілів правобережжя Херсонщини, зробивши ставку на масоване використання безпілотників. Про критичне зростання небезпеки повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Статистика ударів демонструє жахливу динаміку: "Якщо рік тому в середньому щотижня фіксували близько 2500 ворожих безпілотників, то цьогоріч у квітні ця цифра зросла до 5500 атак". За словами голови ОВА, йдеться про свідомий терор проти мирного населення, адже російські військові "цілеспрямовано б’ють по транспорту – цивільному, комунальному, каретах "швидкої", маршрутках".

Враховуючи таку інтенсивність, обласна влада визначила протидію дронам як головне завдання для виживання регіону. Для цього впроваджується багатошарова стратегія оборони. Як зазначив Прокудін, "застосовується комплексна система: радіоелектронна боротьба, мобільно-вогневі групи, фізичний захист об’єктів". Такий підхід має допомогти мінімізувати наслідки атак, які стали фактично цілодобовими.

Крім того, очільник області наголосив на важливості забезпечення прифронтових громад спеціалізованою технікою, яка дозволяє ліквідовувати наслідки обстрілів та підтримувати життєдіяльність населених пунктів під постійним вогнем.

