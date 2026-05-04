Вдвое больше дронов: областной центр страдает от «охоты шахедов»

Оккупационные войска радикально изменили тактику обстрелов правобережья Херсонщины, сделав ставку на массированное использование беспилотников. О критическом росте опасности сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона "Единые новости".

Статистика ударов демонстрирует ужасающую динамику: "Если год назад в среднем еженедельно фиксировали около 2500 вражеских беспилотников, то в апреле эта цифра выросла до 5500 атак". По словам главы ОВА, речь идет о сознательном терроре против мирного населения, ведь российские военные "целенаправленно бьют по транспорту – гражданскому, коммунальному, каретам "скорой", маршруткам".

Учитывая такую интенсивность, областные власти определили противодействие дронам как главную задачу для выживания региона. Для этого вводится многослойная стратегия обороны. Как отметил Прокудин, "применяется комплексная система: радиоэлектронная борьба, мобильно-огневые группы, физическая защита объектов". Такой подход должен помочь минимизировать последствия ставших фактически круглосуточными атак.

Кроме того, глава области отметил важность обеспечения прифронтовых громад специализированной техникой, которая позволяет ликвидировать последствия обстрелов и поддерживать жизнедеятельность населенных пунктов под постоянным огнем.

