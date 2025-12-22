Два сценарії можливого наступу росії на Естонію: жорстокий висновок

Естонія розглядається аналітиками як один із небагатьох регіонів, де росія теоретично могла б спробувати "промацати" реакцію НАТО. Причини очевидні: близькість кордону, наявність російськомовного населення в Іда-Вірумаа та короткі логістичні плечі. Водночас саме тут ризики для кремля є максимальними.

Можливий наступ Росії на Естонію

Сценарій 1: повномасштабне вторгнення



У першому варіанті рф намагається діяти відкрито та швидко.



Мета:



Швидке захоплення Нарви з подальшим просуванням у бік Таллінна, щоб створити політичний шок і спробувати нав’язати НАТО переговори з позиції "доконаного факту".



Маршрут наступу:



Основний удар — автошлях Нарва–Таллінн (E20), приблизно 210 км. Допоміжний напрямок — через Тарту (E77), щоб розсікати оборону країни та відволікати резерви.



Реальні сили рф:



Попри заяви про можливі 40 тисяч військових, аналітики вважають, що реально москва може виставити не більше:

• до 15 тисяч особового складу,

• 90–100 літаків на папері,

• у реальності — близько 5 тисяч військових і 40–50 літаків.

Ключові проблеми для рф:

• необхідність форсування річки під вогнем;

• відкритий коридор наступу, який повністю прострілюється та перебуває під постійним спостереженням;

• логістика, вразлива для дронів і артилерії;

• миттєве втручання союзників.

Оборона Естонії:



Естонська сторона має до 43 тисяч військових у складі активних сил і резерву, потужну артилерію, ППО та розгалужену систему територіальної оборони Kaitseliit. Додатково — негайна підтримка союзників із Балтії, Польщі та Північної Європи.



Висновок:



Навіть частковий прорив буде швидко ліквідований. Для рф це означатиме стратегічну поразку, втрату репутації та прямий військовий конфлікт із НАТО.

Сценарій 2: гібридна операція "in-and-out"



Другий сценарій передбачає спробу уникнути відкритої війни.



Мета:



Не захоплення територій, а створення короткочасного хаосу, політичного тиску та інформаційного ефекту.



Етапи операції:

• масована дезінформація та кібератаки;

• провокації у регіоні Іда-Вірумаа, зокрема в Нарві;

• поява "зелених чоловічків" чисельністю 150–300 осіб;

• прикриття артилерією та безпілотниками.

Реальність на місці:

Аналітики наголошують, що:

• місцеве населення не демонструє підтримки росії;

• усі дії миттєво фіксуються структурами НАТО;

• поліція та армія здатні реагувати протягом годин.

Тактика оборони:



Блокування ключових об’єктів, масове використання FPV-дронів, точкова артилерія та швидка мобілізація резервів.



Висновок:



Операція завершиться провалом, максимум — коротким інформаційним шумом без реальних наслідків.

Стратегічний горизонт



У ECFR підкреслюють: після завершення війни проти України росія не зможе відновити боєздатність щонайменше 5–10 років. Саме цей період НАТО та Європа мають використати для закріплення переваги — розвитку ППО, логістики, запасів боєприпасів і здатності діяти автономно без США у перші 72 години конфлікту.



