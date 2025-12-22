Эстония рассматривается аналитиками как один из немногих регионов, где Россия теоретически могла бы попытаться "прощупать" реакцию НАТО. Причины очевидны: близость границы, наличие русскоговорящего населения у Ида-Вирумаа и короткие логистические плечи. В то же время именно здесь риски для кремля максимальны.

Возможное наступление России на Эстонию

Сценарий 1: полномасштабное вторжение



В первом варианте РФ пытается действовать открыто и быстро.



Цель:



Быстрый захват Нарвы с дальнейшим продвижением в сторону Таллина, чтобы создать политический шок и попытаться навязать НАТО переговоры с позиции "свершившегося факта".



Маршрут наступления:



Основной удар — автодорога Нарва-Таллин (E20), примерно 210 км. Вспомогательное направление через Тарту (E77), чтобы рассекать оборону страны и отвлекать резервы.



Реальные силы РФ:



Несмотря на заявления о возможных 40 тысячах военных, аналитики считают, что реально москва может выставить не больше:

• до 15 тысяч личного состава,

• 90–100 самолетов на бумаге,

• в реальности – около 5 тысяч военных и 40–50 самолетов.

Ключевые проблемы для России:

• необходимость форсирования реки под огнем;

• открытый коридор наступления, полностью простреливаемый и находящийся под постоянным наблюдением;

• логистика, уязвимая для дронов и артиллерии;

• мгновенное вмешательство союзников.

Оборона Эстонии:



Эстонская сторона имеет до 43 тысяч военных в составе активных сил и резерва, мощную артиллерию, ПВО и разветвленную систему территориальной обороны Kaitseliit. Дополнительно немедленная поддержка союзников из Балтии, Польши и Северной Европы.



Вывод:



Даже частичный прорыв будет скоро ликвидирован. Для России это будет означать стратегическое поражение, потерю репутации и прямой военный конфликт с НАТО.

Сценарий 2: гибридная операция "in-and-out"



Второй сценарий предполагает попытку избежать открытой войны.



Цель:



Не захват территорий, а создание кратковременного хаоса, политического давления и информационного эффекта.



Этапы операции:

• массированная дезинформация и кибератаки;

• провокации в регионе Ида-Вирумаа, в частности, в Нарве;

• появление "зеленых человечков" численностью 150–300 человек;

• прикрытие артиллерией и беспилотниками.

Реальность на месте:

Аналитики подчеркивают, что:

• местное население не демонстрирует поддержки России;

• все действия мгновенно фиксируются структурами НАТО;

полиция и армия способны реагировать в течение часов.

Тактика обороны:



Блокировка ключевых объектов, массовое использование FPV-дронов, точечная артиллерия и быстрая мобилизация резервов.



Вывод:



Операция завершится провалом, максимум коротким информационным шумом без реальных последствий.

Стратегический горизонт



В ECFR подчеркивают: после завершения войны против Украины россия не сможет восстановить боеспособность не менее 5–10 лет. Именно в этот период НАТО и Европа должны использовать для закрепления преимущества развития ПВО, логистики, запасов боеприпасов и способности действовать автономно без США в первые 72 часа конфликта.



Напомним, ранее портал сообщал о том, что у Московской области произошла резонансная гибель Виктора Аверина — одного из бывших лидеров Солнцевской организованной преступной группировки, считающейся одной из самых влиятельных в криминальной истории современной России.



