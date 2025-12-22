Два сценария возможного наступления России на Эстонию: жестокий вывод

Рубрики
Эстония рассматривается аналитиками как один из немногих регионов, где Россия теоретически могла бы попытаться "прощупать" реакцию НАТО. Причины очевидны: близость границы, наличие русскоговорящего населения у Ида-Вирумаа и короткие логистические плечи. В то же время именно здесь риски для кремля максимальны.
Возможное наступление России на Эстонию
Сценарий 1: полномасштабное вторжение
В первом варианте РФ пытается действовать открыто и быстро.
Цель:
Быстрый захват Нарвы с дальнейшим продвижением в сторону Таллина, чтобы создать политический шок и попытаться навязать НАТО переговоры с позиции "свершившегося факта".
Маршрут наступления:
Основной удар — автодорога Нарва-Таллин (E20), примерно 210 км. Вспомогательное направление через Тарту (E77), чтобы рассекать оборону страны и отвлекать резервы.
Реальные силы РФ:
Несмотря на заявления о возможных 40 тысячах военных, аналитики считают, что реально москва может выставить не больше:
• до 15 тысяч личного состава,
• 90–100 самолетов на бумаге,
• в реальности – около 5 тысяч военных и 40–50 самолетов.
Ключевые проблемы для России:
• необходимость форсирования реки под огнем;
• открытый коридор наступления, полностью простреливаемый и находящийся под постоянным наблюдением;
• логистика, уязвимая для дронов и артиллерии;
• мгновенное вмешательство союзников.
Оборона Эстонии:
Эстонская сторона имеет до 43 тысяч военных в составе активных сил и резерва, мощную артиллерию, ПВО и разветвленную систему территориальной обороны Kaitseliit. Дополнительно немедленная поддержка союзников из Балтии, Польши и Северной Европы.
Вывод:
Даже частичный прорыв будет скоро ликвидирован. Для России это будет означать стратегическое поражение, потерю репутации и прямой военный конфликт с НАТО.
Сценарий 2: гибридная операция "in-and-out"
Второй сценарий предполагает попытку избежать открытой войны.
Цель:
Не захват территорий, а создание кратковременного хаоса, политического давления и информационного эффекта.
Этапы операции:
• массированная дезинформация и кибератаки;
• провокации в регионе Ида-Вирумаа, в частности, в Нарве;
• появление "зеленых человечков" численностью 150–300 человек;
• прикрытие артиллерией и беспилотниками.
Реальность на месте:
Аналитики подчеркивают, что:
• местное население не демонстрирует поддержки России;
• все действия мгновенно фиксируются структурами НАТО;
полиция и армия способны реагировать в течение часов.
Тактика обороны:
Блокировка ключевых объектов, массовое использование FPV-дронов, точечная артиллерия и быстрая мобилизация резервов.
Вывод:
Операция завершится провалом, максимум коротким информационным шумом без реальных последствий.
Стратегический горизонт
В ECFR подчеркивают: после завершения войны против Украины россия не сможет восстановить боеспособность не менее 5–10 лет. Именно в этот период НАТО и Европа должны использовать для закрепления преимущества развития ПВО, логистики, запасов боеприпасов и способности действовать автономно без США в первые 72 часа конфликта.
