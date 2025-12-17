Два НПЗ і не тільки: у Генштабі розкрили деталі прицільних ударів по РФ

Українські захисники уразили нафтопереробні заводи у Краснодарському краї та в Ростовській області Росії уночі 17 грудня, а також бурову установку в акваторії Каспійського моря кількома днями раніше. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ в Facebook.

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

"У ніч на 17 грудня Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянский" у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 2025 рік "Славянский" переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік, цей НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Також у Генштабі додали, що підтверджено влучання по території нафтобази "Николаєвская" в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт".

Окрім того, на тимчасово окупованій території Луганщини Сили оброни уразили польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Завдані збитки наразі уточнюються.

Також Генштаб доповів про наслідки попередніх атак по ворожій інфраструктурі. Зокрема, про удар дронами по буровій установці імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря 14 грудня.

"Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу)", – підсумували в Генштабі.

Варто зазначити, раніше у Міноборони Росії відзвітували про 94 нібито знешкоджені "українські дрони" за ніч 17 грудня над областями Федерації та акваторіями Чорного та Азовського морів.