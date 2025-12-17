Два НПЗ и не только: в Генштабе раскрыли детали прицельных ударов по РФ

Украинские защитники поразили нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае и Ростовской области России ночью 17 декабря, а также буровую установку в акватории Каспийского моря несколькими днями ранее. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

"В ночь на 17 декабря Сил обороны средствами Deep Strike поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. Степень повреждений предприятия уточняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 2025 год "Славянский" перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн. тонн в год, этот НПЗ задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.

Также в Генштабе добавили, что подтверждено попадание по территории нефтебазы "Николаевская" в Ростовской области РФ. По предварительным данным, поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".

Кроме того, на временно оккупированной территории Луганщины Силы оброны поразили полевой артиллерийский состав подразделения из состава 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков. Нанесенный ущерб пока уточняется.

Также Генштаб доложил о последствиях предварительных атак по враждебной инфраструктуре. В частности, об ударе дронами по буровой установке имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря 14 декабря.

"Подтверждено повреждение стационарной платформы, на которой размещен эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа, в результате чего остановлены все 14 скважин (общий объем добывания которых составил почти 3,5 тыс. тонн в сутки)", — подытожили в Генштабе.

Стоит отметить, ранее в Минобороны России отчитались о 94 якобы обезвреженных "украинских дронах" за ночь 17 декабря над областями Федерации и акваториями Черного и Азовского морей.