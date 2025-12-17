Два НПЗ и не только: в Генштабе раскрыли детали прицельных ударов по РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинские защитники поразили нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае и Ростовской области России ночью 17 декабря, а также буровую установку в акватории Каспийского моря несколькими днями ранее. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.
Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников
Отмечается, что по состоянию на 2025 год "Славянский" перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн. тонн в год, этот НПЗ задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.
Также в Генштабе добавили, что подтверждено попадание по территории нефтебазы "Николаевская" в Ростовской области РФ. По предварительным данным, поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".
Кроме того, на временно оккупированной территории Луганщины Силы оброны поразили полевой артиллерийский состав подразделения из состава 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков. Нанесенный ущерб пока уточняется.
Также Генштаб доложил о последствиях предварительных атак по враждебной инфраструктуре. В частности, об ударе дронами по буровой установке имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря 14 декабря.
Стоит отметить, ранее в Минобороны России отчитались о 94 якобы обезвреженных "украинских дронах" за ночь 17 декабря над областями Федерации и акваториями Черного и Азовского морей.