"Думаю, вони цього хочуть": Трамп здивував прогнозом кінця війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що після серії переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним бачить можливість для досягнення домовленостей щодо завершення війни. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Фото: з відкритих джерел

За словами американського президента, спочатку він провів тривалу телефонну розмову з Путіним, а одразу після цього зв'язався з Володимиром Зеленським. На думку Трампа, обидві сторони зацікавлені в пошуку шляху до врегулювання конфлікту.

"У мене була довга розмова з Путіним. І я також розмовляв із президентом Зеленським одразу після цього. Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я гадаю, що щось з цього вийде", – заявив Трамп.

Американський лідер вкотре висловив сподівання, що дипломатичні зусилля зрештою принесуть результат і дозволять наблизитися до припинення бойових дій. Він не став розкривати деталей розмов із Зеленським і Путіним, однак дав зрозуміти, що бачить передумови для подальших переговорів.

Окремо Трамп відзначив роль президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який, за його словами, бере активну участь у дипломатичному процесі та сприяє просуванню мирних ініціатив. Президент США позитивно оцінив посередницькі зусилля Анкари та висловив сподівання, що вони допоможуть сторонам наблизитися до компромісу.

"Ви знаєте, я сказав: "Кінець війнам"", – наголосив Трамп.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна продовжує отримувати міжнародну підтримку для зміцнення протиповітряної оборони. Одним із партнерів, який передав новий пакет допомоги, стала Канада. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту НАТО в Анкарі.