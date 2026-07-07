"Думаю, они этого хотят": Трамп удивил прогнозом конца войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что после серии переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным видит возможность для достижения договоренностей по завершению войны. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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По словам американского президента, сначала он провел длительный телефонный разговор с Путиным, а после этого связался с Владимиром Зеленским. По мнению Трампа, обе стороны заинтересованы в поиске пути урегулирования конфликта.

"У меня был долгий разговор с Путиным. И я тоже разговаривал с президентом Зеленским сразу после этого. Я думаю, что они оба хотят заключить соглашение. Жаль, что это заняло так много времени, но я думаю, что что-то из этого получится", – заявил Трамп.

Американский лидер в очередной раз выразил надежду, что дипломатические усилия принесут результат и позволят приблизиться к прекращению боевых действий. Он не стал раскрывать детали разговоров с Зеленским и Путиным, однако дал понять, что видит предпосылки для дальнейших переговоров.

Отдельно Трамп отметил роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, по его словам, активно участвует в дипломатическом процессе и способствует продвижению мирных инициатив. Президент США положительно оценил посреднические усилия Анкары и выразил надежду на то, что они помогут сторонам приблизиться к компромиссу.

"Вы знаете, я сказал: "Конец войнам"", — подчеркнул Трамп.

Портал " Комментарии" уже писал , что Украина продолжает получать международную поддержку для укрепления противовоздушной обороны. Одним из партнеров, передавших новый пакет помощи, стала Канада. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита НАТО в Анкаре.