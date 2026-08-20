Дрони ЗСУ вигнали Путіна з його улюбленого курорту в РФ

Українські атаки дронів дедалі помітніше змінюють життя росіян, зокрема далеко від фронту. Одним з символів цих змін стало Чорноморське узбережжя: улюблений курорт Володимира Путіна Сочі зіткнувся зі скороченням туристичного потоку, перебоями в роботі аеропорту та новими безпековими ризиками.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише Financial Times, кількість відпочивальників на російських курортах скоротилася на 10,8% порівняно з минулим роком. У Сочі бронювання авіаквитків впало приблизно на 40%, а деякі готелі повідомляють про скорочення кількості гостей до 20%.

Причинами цього стали повітряні тривоги, вибухи, пожежі, розливи нафти та проблеми з заправками. Один з туристичних підприємців розповів, що сирени тепер можуть лунати кілька разів на день.

Безпекова ситуація вплинула і на самого російського диктатора. За даними, наведеними Financial Times, у 2021 році Путін 24 рази відвідував Сочі. Натомість у 2024–2025 роках він побував там лише двічі. Для російського керівника Сочі тривалий час було одним з головних місць відпочинку. Тепер же регулярні атаки безпілотників і пов’язані з ними ризики роблять перебування на курорті значно менш передбачуваним.

Однак росіяни не відмовляються від поїздок до моря повністю. Пляжі, кафе та набережні залишаються заповненими. Для значної частини населення вибір обмежений: понад 65% росіян ніколи не були за кордоном, а близько 30% не виїжджали за межі свого регіону. Санкції, скорочення міжнародного авіасполучення та фінансові обмеження додатково звузили можливості для закордонного туризму. У результаті більшість поїздок росіян припадає саме на внутрішні напрямки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у РПЦ закликали росіян терпіти та не влаштовувати протести проти Кремля.