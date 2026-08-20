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Дроны ВСУ выгнали Путина из его любимого курорта в РФ

Атаки дронов сменили курортный сезон в России. В Сочи падает туристический поток, а Путин почти перестал посещать любимый курорт.

20 августа 2026, 23:05
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Slava Kot

Украинские атаки дронов все заметнее меняют жизнь россиян, в том числе далеко от фронта. Одним из символов этих перемен стало Черноморское побережье: любимый курорт Владимира Путина Сочи столкнулся с сокращением туристического потока, перебоями в работе аэропорта и новыми рисками безопасности.

Дроны ВСУ выгнали Путина из его любимого курорта в РФ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет Financial Times, количество отдыхающих на российских курортах сократилось на 10,8% по сравнению с прошлым годом. В Сочи бронирование авиабилетов упало примерно на 40%, а некоторые отели сообщают о сокращении количества гостей до 20%.

Причинами стали воздушные тревоги, взрывы, пожары, разливы нефти и проблемы с заправками. Один из туристических предпринимателей рассказал, что сирены теперь могут раздаваться несколько раз в день.

Ситуация безопасности повлияла и на самого российского диктатора. По данным, приведенным Financial Times, в 2021 году Путин 24 раза посещал Сочи. В 2024–2025 годах он побывал там только дважды. Для российского руководителя Сочи долгое время являлось одним из главных мест отдыха. Теперь же регулярные атаки беспилотников и связанные с ними риски делают пребывание на курорте гораздо менее предсказуемым.

Однако россияне не отказываются от поездок к морю полностью. Пляжи, кафе и набережные остаются заполненными. Для значительной части населения выбор ограничен: более 65% россиян никогда не были за границей, а около 30% не уезжали за пределы своего региона. Санкции, сокращение международного авиасообщения и финансовые ограничения дополнительно сузили возможности для зарубежного туризма. В результате большинство поездок россиян приходится именно на внутренние направления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РПЦ призвали россиян терпеть и не устраивать протесты против Кремля.



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Источник: https://www.ft.com/content/565f7434-f648-45a8-b0d4-b04a529c39cd?syn-25a6b1a6=1
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