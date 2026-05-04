Дрони викликають страх і паніку у Кремлі: Україні озвучено страшний ультиматум
Дрони викликають страх і паніку у Кремлі: Україні озвучено страшний ультиматум

Колесник заявив, що російська влада має досвід для "нейтралізації терористичних загроз із попередніх конфліктів"

4 травня 2026, 15:45
Клименко Елена

У Росії заявили, що висловлювання Володимира Зеленського про можливу атаку безпілотників під час московських заходів до Дня Перемоги мають радше політико-психологічний характер і спрямовані на створення напруження в суспільстві. Представник комітету Держдуми з питань оборони Андрій Колесник вважає, що в таких заявах відсутній будь-який реальний військовий зміст, а головна мета — вплив на громадські настрої.

За його словами, подібні заяви слід розглядати як інформаційний тиск і спробу посіяти страх серед населення, а не як практичну загрозу. Він закликав не реагувати емоційно на подібні повідомлення, наголосивши, що їхній ефект розрахований саме на панічні реакції.

Колесник також стверджує, що російська сторона має напрацьовані механізми реагування на подібні виклики, сформовані ще в період попередніх збройних конфліктів. Він нагадав, що досвід боротьби з диверсійними та терористичними ризиками вже неодноразово застосовувався і давав результати.

Окремо він підкреслив, що нинішня ситуація розглядається як частина інформаційного та психологічного протистояння, де ключовою метою є вплив на сприйняття подій усередині країни. Саме тому, на його думку, важливо зберігати спокій і оцінювати заяви критично.

Раніше Володимир Зеленський під час міжнародного заходу в Єревані припустив, що українські безпілотники теоретично можуть з’явитися під час святкових подій у Москві 9 травня, що викликало активне обговорення в російському інформаційному просторі.

Портал "Коментарі" вже писав, що ситуація на українсько-молдовському кордоні в районі Придністров’я залишається під постійним наглядом українських військових через фактор присутності російських сил у цьому регіоні та загальну нестабільність безпекового середовища.



