Дроны вызывают страх и панику в Кремле: Украине озвучен страшный ультиматум
Дроны вызывают страх и панику в Кремле: Украине озвучен страшный ультиматум

Колесник заявил, что у российских властей есть опыт для "нейтрализации террористических угроз из предыдущих конфликтов"

4 мая 2026, 15:45
Клименко Елена

В России заявили, что высказывания Владимира Зеленского о возможной атаке беспилотников во время московских мероприятий ко Дню Победы носят скорее политико-психологический характер и направлены на создание напряжения в обществе. Представитель комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что в таких заявлениях отсутствует какое-либо реальное военное содержание, а главная цель — влияние на общественные настроения.

Фото: из открытых источников

По его словам, подобные заявления следует рассматривать как информационное давление и попытку посеять страх у населения, а не как практическую угрозу. Он призвал не реагировать эмоционально на подобные сообщения, отметив, что их эффект рассчитан именно на панические реакции.

Колесник также утверждает, что у российской стороны есть наработанные механизмы реагирования на подобные вызовы, сформированные еще в период предыдущих вооруженных конфликтов. Он напомнил, что опыт борьбы с диверсионными и террористическими рисками уже не раз применялся и давал результаты.

Отдельно он подчеркнул, что нынешняя ситуация рассматривается как часть информационного и психологического противостояния, где ключевой целью является влияние восприятия событий внутри страны. Поэтому, по его мнению, важно сохранять спокойствие и оценивать заявления критически.

Ранее Владимир Зеленский во время международного мероприятия в Ереване предположил, что украинские беспилотники теоретически могут появиться во время праздничных событий в Москве 9 мая, что вызвало активное обсуждение в российском информационном пространстве.

Портал "Комментарии" уже писал , что ситуация на украинско-молдавской границе в районе Приднестровья остается под постоянным наблюдением украинских военных из-за фактора присутствия российских сил в этом регионе и общей нестабильности среды безопасности.



