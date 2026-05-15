Дрони і ракети зробили справжнє пекло у цілій області України: влада шокувала наслідками

У ніч на 15 травня російські окупаційні війська здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку по території Одеської області, внаслідок якої постраждали двоє цивільних, серед них — 12-річна дитина. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

За даними рятувальників, удар спричинив кілька осередків пожеж у різних районах. У житловому секторі зафіксовано значні руйнування: пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки та одну нежитлову споруду. У частині осель вибито вікна, зруйновано елементи конструкцій, а також пошкоджено три легкові автомобілі. Внаслідок обстрілу травм зазнали двоє місцевих мешканців.

Крім житлових об’єктів, під вогонь потрапила й критична інфраструктура регіону. У кількох місцях виникли пожежі, які згодом були повністю ліквідовані підрозділами ДСНС.

До ліквідації наслідків атаки було залучено значні сили: понад 80 співробітників ДСНС Одещини та 23 одиниці спецтехніки. Також у роботах брали участь рятувальники місцевої пожежної команди та добровольчі формування, які надали додаткові ресурси для гасіння пожеж і розбору завалів.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба уточнила, що внаслідок атаки постраждали чоловік 1960 року народження та 12-річний хлопчик. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини).

Як зазначив начальник Одеської області Олег Кіпер, основними цілями ворога стали об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки та підприємства.

Окремо повідомляється, що напередодні ввечері російські війська також атакували енергетичний об’єкт у Білгород-Дністровському районі. Внаслідок удару було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлення 32 населених пунктів і відключення понад 15 тисяч споживачів.

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на чергові масовані удари Росії по території України, заявивши, що дії Кремля свідчать про курс на подальшу ескалацію війни.