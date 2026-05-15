logo_ukra

BTC/USD

80570

ETH/USD

2255.02

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Дрони і ракети зробили справжнє пекло у цілій області України: влада шокувала наслідками
commentss НОВИНИ Всі новини

Дрони і ракети зробили справжнє пекло у цілій області України: влада шокувала наслідками

Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, а також постраждали об’єкти критичної інфраструктури

15 травня 2026, 09:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У ніч на 15 травня російські окупаційні війська здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку по території Одеської області, внаслідок якої постраждали двоє цивільних, серед них — 12-річна дитина. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Дрони і ракети зробили справжнє пекло у цілій області України: влада шокувала наслідками

Фото: з відкритих джерел

За даними рятувальників, удар спричинив кілька осередків пожеж у різних районах. У житловому секторі зафіксовано значні руйнування: пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки та одну нежитлову споруду. У частині осель вибито вікна, зруйновано елементи конструкцій, а також пошкоджено три легкові автомобілі. Внаслідок обстрілу травм зазнали двоє місцевих мешканців. 

Крім житлових об’єктів, під вогонь потрапила й критична інфраструктура регіону. У кількох місцях виникли пожежі, які згодом були повністю ліквідовані підрозділами ДСНС. 

До ліквідації наслідків атаки було залучено значні сили: понад 80 співробітників ДСНС Одещини та 23 одиниці спецтехніки. Також у роботах брали участь рятувальники місцевої пожежної команди та добровольчі формування, які надали додаткові ресурси для гасіння пожеж і розбору завалів. 

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба уточнила, що внаслідок атаки постраждали чоловік 1960 року народження та 12-річний хлопчик. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини). 

Як зазначив начальник Одеської області Олег Кіпер, основними цілями ворога стали об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки та підприємства. 

Окремо повідомляється, що напередодні ввечері російські війська також атакували енергетичний об’єкт у Білгород-Дністровському районі. Внаслідок удару було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлення 32 населених пунктів і відключення понад 15 тисяч споживачів.

Портал "Коментарі" вже писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на чергові масовані удари Росії по території України, заявивши, що дії Кремля свідчать про курс на подальшу ескалацію війни. Відповідну заяву він оприлюднив у соціальній мережі X



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини