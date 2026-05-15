Дроны и ракеты сделали настоящий ад в целой области Украины: власть шокировала последствиями

В ночь на 15 мая российские оккупационные войска совершили комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Одесской области, в результате которой пострадали двое гражданских, среди них — 12-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

По данным спасателей, удар нанес несколько очагов пожаров в разных районах. В жилом секторе зафиксированы значительные разрушения: повреждены по меньшей мере четыре частных дома и одно нежилое сооружение. В части жилищ выбиты окна, разрушены элементы конструкций, а также повреждены три легковых автомобиля. В результате обстрела травм получили двое местных жителей.

Помимо жилых объектов под огонь попала и критическая инфраструктура региона. В нескольких местах возникли пожары, которые были полностью ликвидированы подразделениями ГСЧС.

К ликвидации последствий атаки были привлечены значительные силы: более 80 сотрудников ГСЧС Одесской области и 23 единицы спецтехники. Также в работах принимали участие спасатели местной пожарной команды и добровольческие формирования, предоставившие дополнительные ресурсы для тушения пожаров и разбора завалов.

Представитель Одесской областной прокуратуры Инна Верба уточнила, что в результате атаки пострадали мужчина 1960 года рождения и 12-летний мальчик. По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления).

Как отметил начальник Одесской области Олег Кипер, основными целями врага стали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома и предприятия.

Отдельно сообщается, что накануне вечером российские войска атаковали энергетический объект в Белгород-Днестровском районе. В результате удара была повреждена энергетическая инфраструктура, что привело к обесточению 32 населенных пунктов и отключению более 15 тысяч потребителей.

