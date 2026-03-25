Дрон із Росії врізався в електростанцію Естонії: новий тривожний сигнал для Європи

У ніч проти 25 березня в Естонії стався інцидент, який викликав занепокоєння не лише в країні, а й серед союзників по НАТО. Безпілотник, що залетів із російського повітряного простору, врізався у димову трубу електростанції в Аувере. Попри відсутність жертв і серйозних руйнувань, ситуація піднімає важливі питання щодо безпеки регіону.

Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомили у правоохоронних органах Естонії, про що пише ERR.

Що відомо про інцидент

За попередніми даними, дрон перетнув кордон із Росії і потрапив у повітряний простір Естонії, після чого врізався у промисловий об’єкт. Йдеться про електростанцію в Аувере – важливий елемент енергетичної інфраструктури країни.

За офіційною інформацією, безпілотник не був цілеспрямовано спрямований на Естонію, однак остаточні висновки ще мають зробити слідчі. На місці інциденту працюють сапери, а справу розслідує департамент поліції безпеки.

Чи є загроза для енергетики

Попри сам факт удару, за попередніми оцінками компанії Enefit Power, електростанція не зазнала серйозних пошкоджень. Також повідомляється, що ніхто з людей не постраждав, що дозволило уникнути масштабніших наслідків.

Втім сам факт потрапляння дрона у стратегічний об’єкт викликає серйозні питання щодо ефективності систем безпеки і контролю повітряного простору.

Чому це насторожує

Інцидент відбувається на тлі зростання напруги в регіоні. Одночасно з цим у соцмережах активізувалася кампанія з боку Росії із закликами створити так звану "Народну республіку Нарва" на сході Естонії.

У Таллінні такі інформаційні вкиди розглядають як потенційну підготовку до сценаріїв, які вже застосовувалися раніше. Паралелі з подіями в Україні 2014 року звучать дедалі частіше.

Випадковість чи сигнал

Офіційно наразі наголошується, що дрон не мав на меті атаку саме на Естонію. Однак експерти не виключають, що навіть випадкові інциденти в умовах війни можуть мати серйозні наслідки.

Навіть одиничне порушення повітряного простору країни НАТО – це вже фактор ризику, який змушує переглядати підходи до безпеки.

Що далі

Розслідування має встановити тип безпілотника, його маршрут і причини відхилення від курсу. Від цього залежатиме подальша реакція як самої Естонії, так і її партнерів.

Наразі ситуація перебуває під контролем, однак подія вже стала ще одним сигналом про те, що війна дедалі більше впливає на безпеку всієї Європи, навіть за межами безпосередньої зони бойових дій.

