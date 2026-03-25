Дрон из России врезался в электростанцию Эстонии: новый тревожный сигнал для Европы

В ночь на 25 марта в Эстонии произошел инцидент, который вызвал беспокойство не только в стране, но и среди союзников по НАТО. Залетевший из российского воздушного пространства беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. Несмотря на отсутствие жертв и серьезных разрушений, ситуация поднимает важные вопросы безопасности региона.

В Эстонии зафиксировали падение дрона с РФ на электростанцию в Аувере

Как передают " Комментарии ", об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах Эстонии, о чем пишет ERR.

Что известно об инциденте

По предварительным данным, дрон пересек границу из России и попал в воздушное пространство Эстонии, после чего врезался в промышленный объект. Речь идет об электростанции в Аувере – важном элементе энергетической инфраструктуры страны.

По официальной информации, беспилотник не был целенаправленно направлен на Эстонию , однако окончательные выводы еще предстоит сделать следователям. На месте инцидента работают саперы, дело расследует департамент полиции безопасности.

Есть ли угроза для энергетики

Несмотря на сам факт удара, по предварительным оценкам компании Enefit Power, электростанция не получила серьезных повреждений. Также сообщается, что никто из людей не пострадал , что позволило избежать более масштабных последствий.

Впрочем, сам факт попадания дрона в стратегический объект вызывает серьезные вопросы относительно эффективности систем безопасности и контроля воздушного пространства.

Почему это настораживает

Инцидент происходит на фоне увеличения напряжения в регионе. В то же время в соцсетях активизировалась кампания со стороны России с призывами создать так называемую "Народную республику Нарва" на востоке Эстонии.

В Таллине такие информационные вбросы рассматривают как потенциальную подготовку к уже применявшимся ранее сценариям. Параллели с событиями в Украине в 2014 году звучат все чаще.

Случайность или сигнал

Официально отмечается, что дрон не имел целью атаку именно на Эстонию. Однако эксперты не исключают, что даже случайные инциденты в условиях войны могут иметь серьезные последствия.

Даже единственное нарушение воздушного пространства страны НАТО – это уже фактор риска , заставляющий пересматривать подходы к безопасности.

Что дальше

Расследование должно установить тип беспилотника, его маршрут и причину отклонения от курса. От этого будет зависеть дальнейшая реакция как самой Эстонии, так и ее партнеров.

Пока ситуация находится под контролем, однако событие уже стало еще одним сигналом о том, что война все больше влияет на безопасность всей Европы, даже за пределами непосредственной зоны боевых действий.

Читайте также в "Комментариях", что Украина договаривается с Латвией о критическом усилении ПВО.