"Довоювалися і докралися": фанати Путіна раптово жорстко розкритикували армію РФ після атаки на Крим

Російська співачка Вікторія Циганова разом зі своїм чоловіком, продюсером і поетом Вадим Циганов, несподівано виступили з різкою критикою на адресу російського військового керівництва та Кремля після ударів по тимчасово окупованому Криму. Відповідну заяву вони оприлюднили на сторінці співачки в Telegram.

Фото: з відкритих джерел

У своїх висловлюваннях подружжя заявило, що ситуація нібито давно вийшла з-під контролю. За словами Вадима Циганова, Крим опинився у складному енергетичному становищі, а попередні застереження про критичний момент розвитку подій, на його думку, ігнорувалися. Він емоційно описав стан справ у російській армії, натякаючи на хаотичність управління та проблеми в організації військових процесів. Також він висловив упевненість, що ситуацію ще можна частково виправити, хоча й у дуже складних умовах.

Окремо він наголосив, що на Росію, за його словами, очікують непрості часи. Циганов також розкритикував інформаційну політику влади, заявивши, що громадянам нібито подають надто оптимістичну картину реальності та приховують масштаб проблем. На його думку, керівництво країни продовжує формувати викривлене уявлення про перебіг подій.

Крім того, він висловив думку, що російська армія досі не веде бойові дії на повну силу, і саме це, за його логікою, пояснює відсутність результатів, яких очікує пропаганда.

Варто зазначити, що раніше подружжя Циганових неодноразово публічно підтримувало так звану "спеціальну військову операцію" та закликало до її продовження.

На тлі цих заяв повідомлялося, що в ніч на 21 червня Сили оборони України завдали ударів по об’єктах у районі Кримського мосту, а також по військовій інфраструктурі окупаційних сил, включно з логістичними та оборонними цілями. За словами української сторони, операції були спрямовані на послаблення військового потенціалу противника в регіоні.

Портал "Коментарі" вже писав, що увечері 22 червня російські війська знову атакували місто Харків із застосуванням ударного безпілотника. Про черговий обстріл повідомив міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що внаслідок атаки вже зафіксовано постраждалу.