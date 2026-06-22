Российская певица Виктория Цыганова вместе со своим мужем, продюсером и поэтом Вадим Цыганов неожиданно выступили с резкой критикой в адрес российского военного руководства и Кремля после ударов по временно оккупированному Крыму. Соответствующее заявление они обнародовали на странице певицы Telegram.

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В своих высказываниях супруги заявили, что ситуация якобы давно вышла из-под контроля. По словам Вадима Цыганова, Крым оказался в сложном энергетическом положении, а предварительные оговорки о критичном моменте развития событий, по его мнению, игнорировались. Он эмоционально описал положение дел в русской армии, намекая на хаотичность управления и проблемы организации военных процессов. Также он выразил уверенность, что ситуацию можно еще частично исправить, хотя и в очень сложных условиях.

Отдельно он подчеркнул, что Россию, по его словам, ожидают непростые времена. Цыганов также подверг критике информационную политику власти, заявив, что гражданам якобы представляют слишком оптимистическую картину реальности и скрывают масштаб проблем. По его мнению, руководство страны продолжает формировать искаженное представление о ходе событий.

Кроме того, он выразил мнение, что российская армия до сих пор не ведет боевых действий в полную силу, и именно это, по его логике, объясняет отсутствие результатов, ожидаемых пропагандой.

Стоит отметить, что ранее супруги Цыгановы неоднократно публично поддерживали так называемую "специальную военную операцию" и призывали к ее продолжению.

На фоне этих заявлений сообщалось, что в ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли удары по объектам в районе Крымского моста, а также по военной инфраструктуре оккупационных сил, включая логистические и оборонительные цели. По словам украинской стороны, сделки были направлены на ослабление военного потенциала противника в регионе.

Портал "Комментарии" уже писал , что вечером 22 июня российские войска снова атаковали город Харьков с применением ударного беспилотника. Об очередном обстреле сообщил городской голова Игорь Терехов, отметив, что в результате атаки уже зафиксирована пострадавшая.