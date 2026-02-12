Донбас був не більше, ніж прикриттям: розкрито шокуючу правду про вторгнення Путіна в Україну

Не варто сподіватися, що амбіції Кремля обмежуються лише адміністративними межами Донецької та Луганської областей. Це хибна ілюзія, яка може дорого коштувати. Президент Росії Володимир Путін розглядає Донбас не як кінцеву мету, а лише як засіб досягнення ширших стратегічних цілей — повного контролю над Україною, включно з великими містами південного та східного регіонів. Про це у коментарі для "24 Каналу" зазначив історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що обмежувати оцінку планів Кремля лише "звільненням Донбасу" є серйозною помилкою. Донбас для Москви має радше символічне значення, тоді як геополітична амбіція Путіна набагато ширша.

"Для нього Донбас – це радше розмінна монета. Його справжні цілі — Одеса, Дніпро, Харків та загальний контроль над українськими територіями", — підкреслив експерт.

Грицак також зауважив, що навіть у разі тимчасового перемир’я через виснаження ресурсів чи зміни обставин на фронті, це не означатиме відмову Росії від стратегічних планів.

"Думати, що Путін припинить війну проти України, — наївно", — додав він.

Щоб зрозуміти логіку дій Кремля, важливо враховувати не лише політичні розрахунки, а й психологічний аспект. Грицак зазначає, що ставлення Путіна до України формувалося через особисті образи та тривалі відчуття приниження, пережиті тричі за останні два десятиліття: поразка Кремля під час Помаранчевої революції 2004 року, перемога Революції Гідності 2014 року, яка наблизила Україну до Європи, та провал блискавичної війни у 2022 році, коли план захоплення Києва за три дні розбився.

"Ці три події сформували у Путіна одержиму ненависть до України. Він прагне помсти і не забуває минулих поразок", — резюмує історик.

Як вже писали "Коментарі", Велика Британія оголосила про виділення понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 680 млн доларів) на зміцнення протиповітряної оборони України, задля термінового реагування на загрози повітряного простору. Про це на брифінгу в Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.