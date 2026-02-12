Донбасс был не более чем прикрытием: раскрыта шокирующая правда о вторжении Путина в Украину

Не стоит надеяться, что амбиции Кремля ограничиваются только административными границами Донецкой и Луганской областей. Это ложная иллюзия, которая может дорого стоить. Президент России Владимир Путин рассматривает Донбасс не как конечную цель, а лишь как средство достижения более широких стратегических целей — полного контроля над Украиной, включая крупные города южного и восточного регионов. Об этом в комментарии "24 Каналу" отметил историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что ограничивать оценку планов Кремля только "освобождением Донбасса" является серьезной ошибкой. Донбасс для Москвы имеет скорее символическое значение, тогда как геополитическая амбиция Путина гораздо шире.

"Для него Донбасс – это скорее разменная монета. Его настоящие цели – Одесса, Днепр, Харьков и общий контроль над украинскими территориями", – подчеркнул эксперт.

Грицак также отметил, что даже в случае временного перемирия из-за истощения ресурсов или изменения обстоятельств на фронте это не будет означать отказ России от стратегических планов.

"Думать, что Путин прекратит войну против Украины — наивно", — добавил он.

Чтобы понять логику действий Кремля, важно учитывать не только политические расчеты, но психологический аспект. Грицак отмечает, что отношение Путина к Украине формировалось из-за личных оскорблений и длительных ощущений унижения, пережитых трижды за последние два десятилетия: поражение Кремля во время Оранжевой революции 2004 года, победа Революции Достоинства 2014 года, которая приблизила Украину к Европе, и провал блиска2 разбился.

"Эти три события сформировали у Путина одержимую ненависть к Украине. Он стремится к мести и не забывает прошлых поражений", — резюмирует историк.

