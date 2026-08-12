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До чого призведе зупинка порта Новоросійська: експерт приголомшив страшними наслідками для Путіна

Зупинка роботи Новоросійського порту може створити для Росії значні проблеми з експортом зерна та призвести до скорочення бюджетних надходжень

12 серпня 2026, 17:35
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Клименко Елена

Українська атака на Новоросійськ завдала удару по одному з важливих каналів російського зернового експорту. Після атаки роботу призупинили два найбільші зернові термінали порту. Якщо перебої триватимуть, це може створити додаткові проблеми для російського бюджету. Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Ранок.LIVE.

До чого призведе зупинка порта Новоросійська: експерт приголомшив страшними наслідками для Путіна

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ситуація для російської економіки є особливо чутливою, оскільки доходи РФ від продажу нафти й газу вже скорочуються. Водночас проблеми з роботою Новоросійська можуть позначитися ще й на надходженнях від аграрного експорту.

Новак зазначив, що, за його оцінкою, дефіцит федерального бюджету Росії за перше півріччя 2026 року міг досягти близько 8 трлн рублів. Для порівняння, російська влада розраховувала, що за весь 2026 рік цей показник становитиме близько 3,5 трлн рублів.

Таким чином, тривале порушення роботи ключової експортної інфраструктури може ще більше погіршити фінансове становище Кремля.

Новоросійськ має стратегічне значення для російської торгівлі через Чорне море. Через цей порт проходить значна частина зернових поставок РФ на зовнішні ринки. Росія залишається одним із найбільших експортерів пшениці у світі, тому будь-які серйозні перебої в роботі чорноморських терміналів можуть позначитися не лише на доходах Москви, а й на міжнародному ринку.

Після атаки українських безпілотників два великі зернові термінали Новоросійська призупинили роботу. На тлі цієї інформації ф’ючерси на пшеницю на світових біржах, за даними Reuters, піднялися приблизно на 3%. 

За словами Новака, якщо порт не зможе повноцінно працювати протягом тривалого часу, Росія ризикує втратити частину валютної виручки від експорту зерна. Для Кремля це відбувається у вкрай несприятливий момент — на тлі вже наявного скорочення енергетичних доходів і зростання бюджетного дефіциту.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росії дедалі складніше підтримувати необхідні темпи набору військових для війни проти України. Система залучення контрактників поступово вичерпує можливості, а в Кремлі можуть готуватися до нового масштабного призову. 



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