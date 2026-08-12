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К чему приведет остановка порта Новороссийска: эксперт ошеломил страшными последствиями для Путина

Остановка работы Новороссийского порта может создать для России значительные проблемы с экспортом зерна и привести к сокращению бюджетных поступлений

12 августа 2026, 17:35
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Клименко Елена

Украинская атака на Новороссийск нанесла удар по одному из важных каналов российского зернового экспорта. После атаки работу приостановили два крупнейших зерновых терминала порта. Если перебои будут продолжаться, то это может создать дополнительные проблемы для российского бюджета. Об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире Ранок.LIVE.

К чему приведет остановка порта Новороссийска: эксперт ошеломил страшными последствиями для Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, ситуация для российской экономики особенно чувствительна, поскольку доходы РФ от продажи нефти и газа уже сокращаются. В то же время, проблемы с работой Новороссийска могут сказаться еще и на поступлениях от аграрного экспорта.

Новак отметил, что, по его оценке, дефицит федерального бюджета России за первое полугодие 2026 г. мог достичь около 8 трлн рублей. Для сравнения, российские власти рассчитывали, что за весь 2026 год этот показатель составит около 3,5 трлн рублей.

Таким образом, длительное нарушение работы ключевой экспортной инфраструктуры может еще больше усугубить финансовое положение Кремля.

Новороссийск имеет стратегическое значение для российской торговли через Черное море. Через этот порт проходит значительная часть зерновых поставок РФ на внешние рынки. Россия остается одним из крупнейших экспортеров пшеницы в мире, поэтому все серьезные перебои в работе черноморских терминалов могут сказаться не только на доходах Москвы, но и на международном рынке.

После атаки украинских беспилотников два крупных зерновых терминала Новороссийска приостановили работу. На фоне этой информации фьючерсы на пшеницу на мировых биржах по данным Reuters поднялись примерно на 3%.  

По словам Новака, если порт не сможет полноценно работать в течение длительного времени, Россия рискует лишиться части валютной выручки от экспорта зерна. Для Кремля это происходит в очень неблагоприятный момент — на фоне уже существующего сокращения энергетических доходов и роста бюджетного дефицита.

Портал "Комментарии" уже писал , что России все сложнее поддерживать необходимые темпы набора военных для войны против Украины. Система привлечения контрактников постепенно исчерпывает возможности, а в Кремле могут готовиться к новому масштабному призыву.



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