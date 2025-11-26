Дніпропетровщина у небезпеці: армія РФ стягує сили до регіону

Рубрики
Російські сили стягують додаткові підрозділи на Дніпропетровський напрямок і посилюють тиск на українську оборону. Про це повідомив український військовий із позивним "Мучной".
Наступ РФ На Дніпропетровщину (фото з відкритих джерел)
На Олександрівському напрямку противник переключив увагу на два сусідні населені пункти — Андріївку та Остапівське. Саме в цьому районі російські підрозділи концентрують ресурси для подальших наступальних дій.
Російські війська активно обстрілюють українські позиції важкими авіабомбами ФАБ.
Окупанти обходять Данилівку по дузі з північного боку, рухаючись вздовж русла річки. Такий маневр дозволяє їм уникати прямого входу в населений пункт, відкриваючи можливість просуватись у бік Остапівського. Російські підрозділи прагнуть зайняти вигідні позиції, щоб тиснути вглиб оборони.
"Сектор поки тримається, проте ворог намацує слабину і підтягує артилерію. Робота там зараз жорстка і напрямок однозначно готується до серйозних подій!" — наголосив "Мучной".
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Дніпропетровській області у прифронтових громадах ускладнюється ситуація. У Межівській територіальній громаді наголошують, що безпекова ситуація ускладнюється, тому триває евакуація родин з дітьми, осіб з інвалідністю та маломобільних осіб.
"Вкотре, звертаємося до Вас з проханням та вимогою невідкладно евакуювати дітей з території Межівської громади. Для отримання інформації щодо питань евакуації населення, запису на евакуацію, а також можливого розміщення в місцях тимчасового перебування (для родин з дітьми та одиноких осіб) Ви можете звернувшись особисто до представників ваших старостинських округів",- йдеться у заяві.