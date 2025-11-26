Дніпропетровщина у небезпеці: армія РФ стягує сили до регіону

Російські сили стягують додаткові підрозділи на Дніпропетровський напрямок і посилюють тиск на українську оборону. Про це повідомив український військовий із позивним "Мучной".

Наступ РФ На Дніпропетровщину (фото з відкритих джерел)

На Олександрівському напрямку противник переключив увагу на два сусідні населені пункти — Андріївку та Остапівське. Саме в цьому районі російські підрозділи концентрують ресурси для подальших наступальних дій.

"Саме з Відрадного ворог розвиває наступальний тиск, лізе вперед полями, намагається просунутися на захід у бік фермерської зона, щоб згодом вийти на підступи до Андріївки", — пише військовий.

Російські війська активно обстрілюють українські позиції важкими авіабомбами ФАБ.

"Це вже чітко видно, що починається класична підготовка напрямку під штурм, коли землю вирівнюють до стану місячного кратера, щоб потім сунути піхоту", — додав він.

Окупанти обходять Данилівку по дузі з північного боку, рухаючись вздовж русла річки. Такий маневр дозволяє їм уникати прямого входу в населений пункт, відкриваючи можливість просуватись у бік Остапівського. Російські підрозділи прагнуть зайняти вигідні позиції, щоб тиснути вглиб оборони.

"Сектор поки тримається, проте ворог намацує слабину і підтягує артилерію. Робота там зараз жорстка і напрямок однозначно готується до серйозних подій!" — наголосив "Мучной".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Дніпропетровській області у прифронтових громадах ускладнюється ситуація. У Межівській територіальній громаді наголошують, що безпекова ситуація ускладнюється, тому триває евакуація родин з дітьми, осіб з інвалідністю та маломобільних осіб.

"Вкотре, звертаємося до Вас з проханням та вимогою невідкладно евакуювати дітей з території Межівської громади. Для отримання інформації щодо питань евакуації населення, запису на евакуацію, а також можливого розміщення в місцях тимчасового перебування (для родин з дітьми та одиноких осіб) Ви можете звернувшись особисто до представників ваших старостинських округів",- йдеться у заяві.

