Днепропетровщина в опасности: армия РФ стягивает силы в регион

Российские силы стягивают дополнительные подразделения на Днепропетровское направление и усиливают давление на украинскую оборону. Об этом сообщил украинский военный с позывным "Мучной".

Наступление РФ На Днепропетровщину (фото из открытых источников)

На Александровском направлении противник переключил внимание на два соседних населенных пункта – Андреевку и Остаповское. Именно в этом районе российские подразделения концентрируют ресурсы для последующих наступательных действий.

"Именно от Отрадного враг развивает наступательное давление, лезет вперед полями, пытается продвинуться на запад в сторону фермерской зоны, чтобы впоследствии выйти на подступы к Андреевке", — пишет военный.

Российские войска активно обстреливают украинские позиции тяжелыми авиабомбами ФАБ.

"Это уже ясно видно, что начинается классическая подготовка направления под штурм, когда землю выравнивают до состояния лунного кратера, чтобы потом сунуть пехоту", — добавил он.

Оккупанты обходят Даниловку по дуге с северной стороны, двигаясь вдоль русла реки. Такой маневр позволяет избегать прямого входа в населенный пункт, открывая возможность продвигаться в сторону Остаповского. Российские подразделения стремятся занять выгодные позиции, чтобы давить в глубь обороны.

"Сектор пока держится, однако враг нащупывает слабину и подтягивает артиллерию. Работа там сейчас жесткая и направление однозначно готовится к серьезным событиям!" — подчеркнул Мучной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Днепропетровской области в прифронтовых общинах усложняется ситуация. В Межевской территориальной общине подчеркивают, что ситуация с опасностью осложняется, поэтому продолжается эвакуация семей с детьми, лиц с инвалидностью и маломобильных лиц.

"В очередной раз, обращаемся к Вам с просьбой и требованием немедленно эвакуировать детей с территории Межевской общины. Для получения информации о эвакуации населения, записи на эвакуацию, а также возможного размещения в местах временного пребывания (для семей с детьми и одиноких лиц) Вы можете обратиться лично к представителям ваших старостинских округов".

