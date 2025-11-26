Днепропетровщина в опасности: армия РФ стягивает силы в регион

Рубрики
Российские силы стягивают дополнительные подразделения на Днепропетровское направление и усиливают давление на украинскую оборону. Об этом сообщил украинский военный с позывным "Мучной".
Наступление РФ На Днепропетровщину (фото из открытых источников)
На Александровском направлении противник переключил внимание на два соседних населенных пункта – Андреевку и Остаповское. Именно в этом районе российские подразделения концентрируют ресурсы для последующих наступательных действий.
Российские войска активно обстреливают украинские позиции тяжелыми авиабомбами ФАБ.
Оккупанты обходят Даниловку по дуге с северной стороны, двигаясь вдоль русла реки. Такой маневр позволяет избегать прямого входа в населенный пункт, открывая возможность продвигаться в сторону Остаповского. Российские подразделения стремятся занять выгодные позиции, чтобы давить в глубь обороны.
"Сектор пока держится, однако враг нащупывает слабину и подтягивает артиллерию. Работа там сейчас жесткая и направление однозначно готовится к серьезным событиям!" — подчеркнул Мучной.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Днепропетровской области в прифронтовых общинах усложняется ситуация. В Межевской территориальной общине подчеркивают, что ситуация с опасностью осложняется, поэтому продолжается эвакуация семей с детьми, лиц с инвалидностью и маломобильных лиц.
"В очередной раз, обращаемся к Вам с просьбой и требованием немедленно эвакуировать детей с территории Межевской общины. Для получения информации о эвакуации населения, записи на эвакуацию, а также возможного размещения в местах временного пребывания (для семей с детьми и одиноких лиц) Вы можете обратиться лично к представителям ваших старостинских округов".