У четвер, 30 квітня, Дніпро зазнав чергової атаки з боку російських військ. Унаслідок ворожого удару в Дніпровському районі спалахнули пожежі, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, після влучання виникло займання на території району, яке швидко поширилося на кілька об’єктів. Вогонь охопив торговельний заклад, а також транспортні засоби, що перебували поруч. Додатково зафіксовано масштабну пожежу в житловому секторі, де пошкоджено інфраструктуру та приватне майно.

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще одна отримала поранення різного ступеня тяжкості. Медики надали постраждалому необхідну допомогу, його стан уточнюється.

Перед ударом Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожих безпілотників у регіоні. Згодом у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого в різних районах міста було видно густий чорний дим, що піднімався над місцем ураження.

Також повідомлялося про ракетну загрозу з напрямку Донеччини, яка рухалася в бік Дніпропетровської області. Військові закликали мешканців дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Наразі на місці працюють рятувальні служби, які ліквідовують наслідки удару та проводять оцінку масштабів руйнувань.

Портал "Коментарі" вже писав, що патріарх Російської православної церкви Кирило, який публічно підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та навіть називав його "священною війною", вже понад десятиліття залишається однією з найбільш суперечливих фігур у відносинах між Росією, Україною та Європою.