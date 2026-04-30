Война с Россией Днепр в черном дыму после массированного удара РФ: в результате атаки есть жертвы (ВИДЕО)
Днепр в черном дыму после массированного удара РФ: в результате атаки есть жертвы (ВИДЕО)

В результате удара загорелись магазин и припаркованные рядом автомобили. Кроме того, в жилом районе возник масштабный пожар

30 апреля 2026, 11:25
Клименко Елена

В четверг, 30 апреля, Днепр подвергся очередной атаке со стороны российских войск. В результате вражеского удара в Днепровском районе вспыхнули пожары, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, после попадания возникло возгорание на территории района, которое быстро распространилось на несколько объектов. Огонь охватило торговое заведение, а также находившиеся рядом транспортные средства. Дополнительно зафиксирован масштабный пожар в жилом секторе, где повреждена инфраструктура и частное имущество.

В результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения разной степени тяжести. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, его состояние уточняется.

Перед ударом Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеских беспилотников в регионе. Впоследствии в Днепре раздалась серия взрывов, после чего в разных районах города был виден густой черный дым, поднимавшийся над местом поражения.

Также сообщалось о ракетной угрозе по направлению Донетчины, которая двигалась в сторону Днепропетровской области. Военные призвали жителей соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.  

В настоящее время на месте работают спасательные службы, которые ликвидируют последствия удара и проводят оценку масштабов разрушений.  

Портал "Комментарии" уже писал , что патриарх Русской православной церкви Кирилл, публично поддержавший полномасштабное вторжение России в Украину и даже называвший его "священной войной", уже более десятилетия остается одной из самых противоречивых фигур в отношениях между Россией, Украиной и Европой.



