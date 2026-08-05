Для України виходу з глухого кута немає: озвучено катастрофічний прогноз про перспективи закінчення війни

Українсько-американські відносини за останні місяці стали більш системними, однак це не наблизило завершення війни. Переговорний формат за участю України, Росії та США фактично зайшов у глухий кут, а Кремль не демонструє жодної готовності до реального діалогу без потужного зовнішнього тиску. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

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За його словами, протягом останніх шести місяців співпраця Києва та Вашингтона суттєво змінилася. Якщо раніше взаємодія будувалася переважно на термінових візитах українських делегацій до США, то тепер робота стала більш системною та ґрунтується на постійних контактах із різними американськими політичними колами.

"Україно-американські стосунки перейшли від логіки "кавалерійських наскоків" до більш-менш системної роботи", – зазначив Денисенко.

Політолог звернув увагу, що за цей час вдалося досягти кількох важливих результатів. Зокрема, змінилося ставлення частини руху MAGA до України, був ухвалений закон Грема–Блюменталя, збережено санкційний тиск на Росію та запущено спільну американо-українську програму розвитку безпілотних технологій.

Водночас, на думку Денисенка, попри позитивні зміни у відносинах із США, головна проблема залишається невирішеною.

"Переговорний трикутник Україна – Росія – США знаходиться у повному глухому куті. І ніяких лінійних виходів із нього немає", – наголосив експерт.

За його оцінкою, Україна досі розраховує, що саме цей формат дозволить розпочати реальні переговори, однак нинішні обставини свідчать про інше.

Політолог також переконаний, що президент РФ Володимир Путін не має наміру погоджуватися на компроміси без серйозного зовнішнього примусу.

"Путін не готовий іти ні на які переговори без реального зовнішнього тиску, а США самостійно цей тиск не можуть забезпечити", – вважає Денисенко.

Він додав, що навіть посилення економічного та санкційного тиску, блокування Азовського моря і перспектива суттєвого обмеження російського судноплавства в Чорному морі поки що не змушують Кремль змінювати свою позицію.

Портал "Коментарі" вже писав, що відмова президента США Дональда Трампа надати Україні додаткові ракети для систем Patriot може бути пов'язана не лише з війною на Близькому Сході, а й із внутрішніми проблемами американської протиповітряної оборони. Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, коментуючи повідомлення Financial Times про підсумки зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.