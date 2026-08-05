Для Украины выхода из тупика нет: озвучен катастрофический прогноз о перспективах окончания войны

Украинско-американские отношения за последние месяцы стали более системными, однако это не приблизило завершение войны. Переговорный формат с участием Украины, России и США фактически зашел в тупик, а Кремль не демонстрирует никакой готовности к реальному диалогу без мощного внешнего давления. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

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По его словам, за последние шесть месяцев сотрудничество Киева и Вашингтона существенно изменилось. Если раньше взаимодействие строилось преимущественно на срочных визитах украинских делегаций в США, то теперь работа стала более системной и основывается на постоянных контактах с разными американскими политическими кругами.

"Украино-американские отношения перешли от логики "кавалерийских наскоков" к более-менее системной работе", – отметил Денисенко.

Политолог обратил внимание, что за это время удалось добиться нескольких важных результатов. В частности, изменилось отношение части движения MAGA к Украине, был принят закон Грэма-Блюменталя, сохранено санкционное давление на Россию и запущена совместная американо-украинская программа развития беспилотных технологий.

В то же время, по мнению Денисенко, несмотря на положительные изменения в отношениях с США, главная проблема остается нерешенной.

"Переговорный треугольник Украина – Россия – США находится в полном тупике. И никаких линейных выходов из него нет", – подчеркнул эксперт.

По его оценке Украина до сих пор рассчитывает, что именно этот формат позволит начать реальные переговоры, однако нынешние обстоятельства свидетельствуют о другом.

Политолог также уверен, что президент РФ Владимир Путин не намерен соглашаться на компромиссы без серьезного внешнего принуждения.

"Путин не готов идти ни на какие переговоры без реального внешнего давления, а США самостоятельно это давление не могут обеспечить", – считает Денисенко.

Он добавил, что даже усиление экономического и санкционного давления, блокирование Азовского моря и перспектива существенного ограничения российского судоходства в Черном море пока не вынуждают Кремль менять свою позицию.

Портал "Комментарии" уже писал , что отказ президента США Дональда Трампа предоставить Украине дополнительные ракеты для систем Patriot может быть связан не только с войной на Ближнем Востоке, но и с внутренними проблемами американской противовоздушной обороны. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников, комментируя сообщение Financial Times об итогах встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.