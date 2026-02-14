logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Для України досі діють червоні лінії щодо зброї у війні: премʼєр Данії здивувала заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Для України досі діють червоні лінії щодо зброї у війні: премʼєр Данії здивувала заявою

Прем’єр Данії попередила, що війну неможливо виграти із «червоними лініями», і закликала союзників дати Україні все необхідне

14 лютого 2026, 16:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна досі стикається з обмеженнями щодо використання окремих видів озброєння, що ускладнює її боротьбу проти російської агресії. Про це вона сказала під час Українського ланчу в межах Мюнхенської безпекової конференції, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Для України досі діють червоні лінії щодо зброї у війні: премʼєр Данії здивувала заявою

Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен . Фото: сайт Офісу президента України

За словами Фредеріксен, попри майже чотири роки повномасштабної війни, міжнародні партнери все ще дискутують про "червоні лінії", які визначають, яку саме зброю може отримувати і застосовувати Україна. 

Вона наголосила, що такі обмеження фактично стримують здатність держави ефективно захищатися.

"Ви не можете виграти війну, просто маючи зброю на плечах. Україна має отримати все необхідне для перемоги", — підкреслила глава уряду Данії. 

Вона також зазначила, що Росія не демонструє реальної готовності до миру, оскільки визнає лише силу як аргумент.

Фредеріксен звернула увагу і на стратегічні помилки минулого. На її думку, якби Україна стала членом НАТО кілька років тому, нинішнього конфлікту можна було б уникнути. Вона наголосила, що історію вже не змінити, однак союзники повинні зробити висновки і діяти рішучіше.

Окремо вона згадала про програму PURL, створену США та союзниками для забезпечення постачання американського озброєння Україні. Цей механізм дозволяє партнерам фінансувати закупівлю сучасної зброї для української армії навіть у разі скорочення безоплатної допомоги.

Прем’єр Данії фактично закликала Захід відмовитися від обмежень і перейти до повноцінної військової підтримки, яка здатна змінити баланс сил на полі бою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи оголосять вибори та референдум 24 лютого: чому про це почали говорити. Експерти детально проаналізували ситуацію.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини