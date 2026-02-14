Для України досі діють червоні лінії щодо зброї у війні: премʼєр Данії здивувала заявою

Рубрики
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна досі стикається з обмеженнями щодо використання окремих видів озброєння, що ускладнює її боротьбу проти російської агресії. Про це вона сказала під час Українського ланчу в межах Мюнхенської безпекової конференції, організованого Фондом Віктора Пінчука.
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен . Фото: сайт Офісу президента України
За словами Фредеріксен, попри майже чотири роки повномасштабної війни, міжнародні партнери все ще дискутують про "червоні лінії", які визначають, яку саме зброю може отримувати і застосовувати Україна.
Вона наголосила, що такі обмеження фактично стримують здатність держави ефективно захищатися.
Вона також зазначила, що Росія не демонструє реальної готовності до миру, оскільки визнає лише силу як аргумент.
Фредеріксен звернула увагу і на стратегічні помилки минулого. На її думку, якби Україна стала членом НАТО кілька років тому, нинішнього конфлікту можна було б уникнути. Вона наголосила, що історію вже не змінити, однак союзники повинні зробити висновки і діяти рішучіше.
Окремо вона згадала про програму PURL, створену США та союзниками для забезпечення постачання американського озброєння Україні. Цей механізм дозволяє партнерам фінансувати закупівлю сучасної зброї для української армії навіть у разі скорочення безоплатної допомоги.
Прем’єр Данії фактично закликала Захід відмовитися від обмежень і перейти до повноцінної військової підтримки, яка здатна змінити баланс сил на полі бою.
