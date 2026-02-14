Для України досі діють червоні лінії щодо зброї у війні: премʼєр Данії здивувала заявою

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна досі стикається з обмеженнями щодо використання окремих видів озброєння, що ускладнює її боротьбу проти російської агресії. Про це вона сказала під час Українського ланчу в межах Мюнхенської безпекової конференції, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен . Фото: сайт Офісу президента України

За словами Фредеріксен, попри майже чотири роки повномасштабної війни, міжнародні партнери все ще дискутують про "червоні лінії", які визначають, яку саме зброю може отримувати і застосовувати Україна.

Вона наголосила, що такі обмеження фактично стримують здатність держави ефективно захищатися.

"Ви не можете виграти війну, просто маючи зброю на плечах. Україна має отримати все необхідне для перемоги", — підкреслила глава уряду Данії.

Вона також зазначила, що Росія не демонструє реальної готовності до миру, оскільки визнає лише силу як аргумент.

Фредеріксен звернула увагу і на стратегічні помилки минулого. На її думку, якби Україна стала членом НАТО кілька років тому, нинішнього конфлікту можна було б уникнути. Вона наголосила, що історію вже не змінити, однак союзники повинні зробити висновки і діяти рішучіше.

Окремо вона згадала про програму PURL, створену США та союзниками для забезпечення постачання американського озброєння Україні. Цей механізм дозволяє партнерам фінансувати закупівлю сучасної зброї для української армії навіть у разі скорочення безоплатної допомоги.

Прем’єр Данії фактично закликала Захід відмовитися від обмежень і перейти до повноцінної військової підтримки, яка здатна змінити баланс сил на полі бою.

