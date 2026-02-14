logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Для Украины до сих пор действуют красные линии по оружию в войне: премьер Дании удивила заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Для Украины до сих пор действуют красные линии по оружию в войне: премьер Дании удивила заявлением

Премьер Дании предупредила, что войну невозможно выиграть с красными линиями, и призвала союзников дать Украине все необходимое

14 февраля 2026, 16:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Украина до сих пор сталкивается с ограничениями по использованию отдельных видов вооружения, что усложняет ее борьбу против российской агрессии. Об этом она сказала во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции безопасности, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Для Украины до сих пор действуют красные линии по оружию в войне: премьер Дании удивила заявлением

Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Фредериксен, несмотря на почти четыре года полномасштабной войны, международные партнеры все еще дискутируют о "красных линиях", которые определяют, какое именно оружие может получать и применять Украина.

Она подчеркнула, что подобные ограничения фактически сдерживают способность государства эффективно защищаться.

"Вы не можете выиграть войну, просто имея оружие на плечах. Украина должна получить все необходимое для победы", – подчеркнула глава правительства Дании.

Она также отметила, что Россия не демонстрирует реальную готовность к миру, поскольку признает только силу как аргумент.

Фредериксен обратила внимание и на стратегические ошибки прошлого. По ее мнению, если бы Украина стала членом НАТО несколько лет назад, нынешний конфликт мог бы избежать. Она подчеркнула, что историю уже не изменить, однако союзники должны сделать выводы и действовать более решительно.

Отдельно она упомянула о программе PURL, созданной США и союзниками для обеспечения поставок американского вооружения Украине. Этот механизм позволяет партнерам финансировать закупку современного оружия для украинской армии даже в случае сокращения безвозмездной помощи.

Премьер Дании фактически призвала Запад отказаться от ограничений и перейти к полноценной военной поддержке, способной изменить баланс сил на поле боя.

Читайте на портале "Комментарии" — объявят ли выборы и референдум 24 февраля: почему об этом начали говорить. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости