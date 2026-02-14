Для Украины до сих пор действуют красные линии по оружию в войне: премьер Дании удивила заявлением

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Украина до сих пор сталкивается с ограничениями по использованию отдельных видов вооружения, что усложняет ее борьбу против российской агрессии. Об этом она сказала во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции безопасности, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Фредериксен, несмотря на почти четыре года полномасштабной войны, международные партнеры все еще дискутируют о "красных линиях", которые определяют, какое именно оружие может получать и применять Украина.

Она подчеркнула, что подобные ограничения фактически сдерживают способность государства эффективно защищаться.

"Вы не можете выиграть войну, просто имея оружие на плечах. Украина должна получить все необходимое для победы", – подчеркнула глава правительства Дании.

Она также отметила, что Россия не демонстрирует реальную готовность к миру, поскольку признает только силу как аргумент.

Фредериксен обратила внимание и на стратегические ошибки прошлого. По ее мнению, если бы Украина стала членом НАТО несколько лет назад, нынешний конфликт мог бы избежать. Она подчеркнула, что историю уже не изменить, однако союзники должны сделать выводы и действовать более решительно.

Отдельно она упомянула о программе PURL, созданной США и союзниками для обеспечения поставок американского вооружения Украине. Этот механизм позволяет партнерам финансировать закупку современного оружия для украинской армии даже в случае сокращения безвозмездной помощи.

Премьер Дании фактически призвала Запад отказаться от ограничений и перейти к полноценной военной поддержке, способной изменить баланс сил на поле боя.

Читайте на портале "Комментарии" — объявят ли выборы и референдум 24 февраля: почему об этом начали говорить. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.



